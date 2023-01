Vedení obce se tak bude v aktuálním volebním období zabývat možností výstavby Domova pro seniory, který by měl vyrůst v lokalitě U Holubů. Tam to nyní nevypadá zrovna nejlépe. Klidná obec na kraji jihlavského okresu by každopádně byla pro důchodce ideálním místem.

Jak Deník v pátek odpoledne zjistil, stavbu si přejí mladí i starší. První vítají investici a rozvoj obce, jako třeba Luděk Bartůšek. „Je to příležitost pro obec, bude to zajímavé jak z hlediska pracovních míst, tak pro další rozvoj obce,“ uvažoval sympatický mladík.

Senioři pak už začínají myslet na zadní kolečka. „Přistěhoval jsem se do této obce před deseti roky z Prahy. Člověk neví, co ho čeká za deset, patnáct let, třeba bude nemohoucí, tak by bylo dobré, kdyby tu něco bylo,“ sdělil Milan Dragoun. V podobném duchu odpovídal také Josef Urban.

Rozhodují o prezidentovi i domově pro seniory: v Dudíně mají jediné referendum

Domov pro seniory chce vybudovat i starosta Luboš Jakubů, třebaže bude muset obec nejdříve vykoupit pozemek a zrekultivovat ho, což zahrnuje i demolici současných budov. „Hlasoval jsem pro, je to víceméně moje iniciativa, můj nápad. Za podpory zastupitelstva jsme si referendum odhlasovali a teď nezbývá, než projekt realizovat,“ prohlásil po sečtení hlasů.

Starosta odhaduje, že ke konci volebního období by mohla být hotová projektová dokumentace, obec by tou dobou mohla mít i souhlasná stanoviska úřadů. „Ale to předbíhám, vše je podmíněné vykoupením pozemků,“ upozornil Luboš Jakubů. S místními se chce do čtrnácti dní sejít a představit jim celý projekt i časovou osu jednotlivých fází.

Předchozí referenda na Jihlavsku končila zamítavým stanoviskem. Ve Velkém Beranově lidé dvakrát odmítli stavbu logistického centra Penny Marketu za obcí, v Jamném ještě o pár let dříve zase nechtěli větrné elektrárny.