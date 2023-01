Domov pro seniory by zajistil nová pracovní místa, mohla by v něm být i vyčleněna kapacita pro klienty přímo z obce. Na druhou stranu bude třeba zbourat stávající objekty na vytipovaném místě a rekultivovat pozemek před jeho předáním investorovi. „Co lidé vlastně chtějí, to odhalí právě referendum. Proto ho děláme,“ usmál se starosta Luboš Jakubů s tím, že svým názorem nechce ovlivňovat voliče. Proto se k záměru vyjádří až po volbách.