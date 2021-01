Seznamy obyvatel, kteří se chtějí nechat očkovat proti covidu-19 už mají Domovy důchodců na Vysočině. Zájem je velký. „Většina to činí s vidinou, že se dočkají návštěv svých blízkých,“ vysvětlil ředitel Domova Václav Šerák ze Žďáru nad Sázavou.

Obyvatelé Domova důchodců neviděli své blízké celé měsíce. těší se, že se ho dočkají, díky očkování. Ilustrační foto | Foto: Domov Husova Havlíčkův Brod

Seznam má Domov důchodců Reynkova v Havlíčkově Brodě. „Čekáme očkování do deseti dnů. Zajistí ho zdravotníci z očkovacího centra nemocnice,“ informovala ředitelka Magdalena Kufrová. Očkování by se týkalo zhruba 131 osob. „ Očkování je dobrovolné. Někdo souhlasil okamžitě, další se chtějí poradit s lékařem. Ti co covid prodělali, váhají“ upřesnila Kufrová.