Jinde jednodenní volby lidé také chtějí, ale volit půjdou raději v pátek. Například Milan Knob, který žije v Chotěboři na Havlíčkobrodsku. „Dva dny jsou zbytečně dlouhá doba. Jeden den úplně stačí. Ti, co chtějí volit, ať se rozhodnou hned. Většina má stejně už jasno. Určitě je to lepší než dva dny dumat, jestli někam půjdu a koho budu volit. K volbám bych šel v pátek, v sobotu chci mít klid,“ vysvětluje důchodce. Sobota je i podle názoru živnostníka Pavla Moravce z Havlíčkova Brodu nejhorší možná volba. Chataři, chalupáři nebo v zimě lyžaři odjedou z měst v pátek, vrací se v neděli.

Jana Vaverková se stará o obecní muzeum v Borech na Žďársku a také by byla pro jednodenní volby, a to v pátek. „V rámci šetření je jeden den voleb až dost. Kdo je rozhodnutý, čas si najde. Kdo nechce, nebo neví koho volit, tomu ani dva dny nepomohou. U nás se chodí volit v pátek. Na vesnici je v sobotu práce dost,“ vysvětluje Vaverková. Jednodenní volby v pátek podporuje i dobrovolný hasič David Jirák z Boňkova na Havlíčkobrodsku. Jednodenní volby jsou řešení i pro Jiřího Louckého starostu hasičů z Mohelna na Třebíčsku. Protože žije na vesnici a má doma dost práce, šel by k volbám v pátek.

Pak je tu třetí názor. Zachovat původní systém, protože jednodenní volby nejsou šťastné řešení.

Marcela Havlíčková z Třebíče pracuje jako manažer prevence kriminality a protidrogová koordinátorka městské policie v Třebíči. Jak vysvětluje, jednodenní volby by způsobily víc problémů než užitku. „Během dvou dnů má možnost přijít k volbám daleko víc lidí než v jednom dni. Jestli bych si mohla vybrat den, kdy půjdu volit, tak jednoznačně sobota. V pátek jsem v práci, manžel rovněž. Navíc nepracuje v Třebíči,“ vysvětluje koordinátorka.

Jak Havlíčková upozorňuje, jednodenní volby by byly zápřah i pro volební komisi. „Neumím si představit, jak volební komise pracuje až do desíti večer a pak ještě počítá volební hlasy. To by byl neuvěřitelný stres. Takže v případě jednodenních voleb by bylo třeba zkrátit i provoz volebních místností,“ myslí si žena.

Dvoudenní volby by určitě ponechala Miroslava Lisá, ředitelka Střediska volného času Humpolec na Pelhřimovsku. V případě výběru by ale dala přednost sobotě. V pátek je většinou dlouho v práci. Dvoudenní volby jsou lepším řešením i pro Petra Kasala z Dolní Jablonné na Havlíčkobrodsku. „Ne každý člověk by měl šanci v jednom dni volby stihnout. Já chodím volit v pátek večer. Bydlím na vesnici. Sobotu využívám jinak,“ dodává Kasal.

Jednodenní a dvoudenní volby v minulosti



V jeden den se do parlamentu volilo od vzniku Československa, voliči chodili k urnám v neděli. Na dvoudenní volby přešlo Československo od roku 1971, kdy se 26. a 27. listopadu konalo první hlasování po vzniku federace, týkalo se to Federálního shromáždění i obou národních rad. Systém zprvu převzaly i oba nástupnické státy. Na Slovensku se jednodenní volby v případě parlamentních konají od roku 2006, a to v sobotu.



Zdroj: Ministerstvo vnitra

Starosta města Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku Bohumír Nikl je také jednoznačně pro zachování dvoudenních voleb. „V jednom dni ne všichni stihnou k volbám jít. Navíc se obávám, že by nastal problém zajistit volební komisi s výhledem na takový maraton. Do večera sedět v komisi a pak ještě počítat hlasy,“ říká starosta.

To by pak musela nastat podle Nikla i změna volebního řádu. Volby by dřív začaly a dřív skončily. Podobně to vidí i další starostové, kteří se s obsazením volebních komisí potýkají pravidelně.

Ministerstvo vnitra upozorňuje na to, že Česko je v Evropské unii posledním státem se dvěma volebními dny. Podle nové úpravy by lidé volili jen v pátek a celková doba hlasování by se prodloužila o hodinu .Volby by se mohly od roku 2026 konat jen v pátek od 07:00 do 22:00.

„Vláda schválila ústavní novelu a nový předpis o správě voleb, které s tím počítají,“ informoval vicepremiér Vít Rakušan. Podle předlohy ministerstva vnitra by také měly volby do Senátu, do zastupitelstev krajů a obcí dostat pevný termín v prvním celém říjnovém týdnu. Změnit by se mohla i pravidla pro tvorbu volebních okrsků, vzniknout by měl nový informační systém správy voleb. Předlohu nyní projedná parlament.