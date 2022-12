Desítky stánků v hasičárně, kulturním domě i venku na návsi. Voní jehličí, svíčky, čokoláda. To je adventní Opatov. „Pozvali jsme řemeslníky a šikovné domácí výrobce z blízkého okolí. Žádnou komerci tady neuvidíte,“ zdůrazňuje hlavní pořadatelka Jiřina Petrová a vysvětluje, že vánoční trhy v Opatově jsou poměrně mladou akcí. Letos je to teprve druhý ročník.

Atrakcí je vánoční stezka pro děti. „Má pět stanovišť. Končí u hasičárny. Děti hledají poklad, plní úkoly, seznamují se s vánočními zvyky aby věděly, že u nás je doma Ježíšek a ne Santa Klaus,“ vysvětluje Petrová a dodává, že na konci stezky čeká na děti překvapení. Napíšou dopis Ježíškovi a prostřednictvím Ježíškovy pošty pak dostanou domů dárek.

Na vánoční jarmark se vydává do kulturního domu třeba Šárka Fridrichová z Opatova. „Těším se na vánoční dobroty a na svařák. Chystám se na jarmarku nakoupit dárky pro rodinu. Nebude to jednoduchý výběr,“ říká s úsměvem mladá maminka. Opatov není velkou obcí, žije tady necelých dvě stě lidí. Ovšem vysoká úroveň jarmarku překvapuje Boženu Menouškovou z Jihlavy. „Četla jsem o jarmarku v novinách. Řekli jsme si s manželem, že se pojedeme podívat. Nikdy jsme tu nebyli, ale tohle jsme nečekali. Je to tady moc hezké a našli jsme i skvělou kavárnu. Jihlava by se za ní nemusela vůbec stydět,“ pochvaluje si.

Náves v Opatově se o sobotním dopoledni za hodinku zaplňuje. Jedno auto parkuje vedle druhého. Návštěvníci se hrnou do kulturního domu i do hasičárny a mají z čeho vybírat. Například barevnou kolekci ručně vyráběných svíček a vánočního zboží nabízí Světlana Suško z Petrovic u Štoků. „Kromě svíček vyrábím věnce a vánoční dekorace. Není to zas tak těžké. Je to pro mě zábava,“ ukazuje svoje zboží paní Světlana.

Božena Hliňáková přijela z Božejova. Nabízí například ručně vyráběné mýdlo, krémy a balzámy na rty. Zdůrazňuje, že jezdí jen na jarmarky a trhy jako je právě ten v Opatově. „Na poutě nechci. Všechno moje zboží je z čistě přírodních surovin,“ dodává.