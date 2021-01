Veškeré úsilí bylo korunováno titulem Knihovna roku 2019, tehdy šlo o výrazný úspěch v celorepublikové soutěži. „Snažím se, dělám všechno s radostí, s láskou a prostředí je příjemné, takže se tu cítím dobře,“ líčí rok a čtvrt po historickém momentu knihovnice Eva Šamánková.

Nejde jen o půjčování knih



Místní knihovna Větrný Jeníkov je otevřena čtyřikrát v týdnu a to celkově jedenáct hodin. „Snažíme se pokrýt různou denní dobu, abychom vyšli vstříc dětem nebo třeba i lidem, co přijíždí později z práce,“ vysvětluje knihovnice. V budově novobarokního zámku je možnost také využít veřejný internet, o to ale i vzhledem k WiFi v budově zájem příliš není. Častěji chtějí lidé něco okopírovat, zalaminovat nebo si zakoupit upomínkové předměty městyse.

Čtenářům se snaží nabízet co nejvíce novinek, o ty je ostatně největší zájem. V době před koronavirem chodily do knihovny i děti z prvního stupně místní školy na čtenářské dílny. „Každá třída přijde na dvouhodinový program, kdy si čteme, já jim potom připravuji pracovní listy a debatujeme,“ popsala průběh knihovnice s tím, že se k němu chce do budoucna vrátit. Vedle toho pak mají děti ještě celoroční Dětskou čtenářskou výzvu a kdo přečte deset knih na zadaná témata, ten si pak může vybrat knihu za odměnu.

Knihovna přitom během uplynulých deseti let doslova povstala z popela. „V roce 2010 začala dělat knihovnici současná starostka, tehdy tu bylo pět čtenářů. Teď jich máme přes dvě stě padesát,“ překvapuje Eva Šamánková. Zřejmě nepřekvapí, že knižní fond byl v té době nulový. „Byly to samé plesnivé, škaredé, zažloutlé komunistické braky,“ nebere si knihovnice servítky. Teď už má knihovna kompletní doporučenou četbu pro studenty a spoustu nových knih.

Aktuálně tak nabízí přes devět tisíc výtisků. „Já ve volném čase píšu knižní recenze na blog. Spolupracuji s několika nakladateli a knížky, které dostanu, nosím do knihovny,“ vysvětluje Eva Šamánková a dodává: „Máme i štědrý rozpočet od obce na nákup knih, loni i letos to bylo osmdesát tisíc.“ Knihy, které nakoupí, pak vybírá sama. „Naše čtenáře už znám a když vidím knížky, tak už přesně vím, kdo si kterou půjčí,“ směje se.

Obecně říká, že z beletrie jsou nejvíce oblíbené detektivky a thrillery. „Nejčastěji je čtou křehké dámy, do kterých bych to neřekla,“ prozrazuje s tím, že starší čtenářky lákají společenské romány. Poslední dobou pak pozoruje rostoucí zájem o české autory.

Kdyby měla vybrat knihu pro děti, neváhá. „Hodně populární je trilogie Prašina od Vojtěcha Matochy,“ řekne. U knih pro dospělé se ale musí zamyslet. Pak zmíní poslední díl volné série Jarní Oběť, kterou napsal Anders de la Motte. „To se líbí všem,“ zhodnotí a pokračuje: „Výborný je i Dominik Dán, slovenský autor, který má přes dvacet knížek a ať sáhneme na kteroukoliv, tak nezklame.