Roman Mutl vlastní firmu Stavitelství MB, která se zaměřuje především na výstavbu a rekonstrukce obytných budov a interiérů. Kdyby odešli její ukrajinští zaměstnanci, byl by to velký problém. „Jsme malá firma. Ukrajinců u nás pracuje šest, ale to je vlastně většina lidí, které mám. Pocítili bychom to tedy opravdu hodně. Zatím je to ale tak, že branná povinnost platí jen pro muže na území Ukrajiny,“ uvedl s tím, že spolu s dalšími svými známými se snaží Ukrajincům v této těžké době co nejvíc pomoct. „Dneska ve tři ráno jsme se vrátili z Krakowiece na polsko-ukrajinských hranicích. Domluvili jsme se s dalšími podnikateli, vzali jsme sedm aut a vezli tam humanitární pomoc. Mám devítimístné auto, takže nazpět jsem stáhl jednu ukrajinskou rodinu, celkem sedm lidí. V sobotu jsem tam byl taky, to jsme sem přepravovali rodinu jednoho našeho zaměstnance,“ vysvětlil Mutl.

Mezi jednu z největších stavebních firem na Vysočině patří žďárská PKS, která zaměstnává asi osm set lidí. „Přičemž Ukrajinců je zhruba padesát. Několik se jich rozhodlo dobrovolně přihlásit do armády, ale jsou to jen jednotky případů. Kdyby je povolali všechny, bylo by to bolestivé, ale zvládli bychom to. Své závazky vůči našim partnerům bychom splnili,“ sdělila mluvčí společnosti Jana Havlíková. „Pro své ukrajinské zaměstnance se nyní také snažíme dělat maximum. Jejich rodinám jsme na naše náklady zajistili odvoz a ubytování,“ doplnila Havlíková.

Ukrajinec z Třebíče o válce: Ničí naši infrastrukturu, Putin chce velké impérium

Brtnická firma Start Zelený na stavbách zaměstnává pětatřicet Čechů a dvacet Ukrajinců. „Z našich ukrajinských pracovníků odešel zatím jeden, další dva kluci se k tomu chystají. Kdyby museli odejít všichni, byl by to pro nás velký problém. Asi bychom nedokázali splnit nasmlouvané objednávky v dohodnutém termínu a museli bychom požádat o jejich prodloužení. Čeští pracovníci se shánějí velmi těžko. Už rok inzerujeme, že sháníme stavební dělníky, ale z Čechů se na něj nepřihlásil nikdo,“ sdělila jednatelka firmy Jaroslava Zelená.

Ta zároveň neskrývala dojetí, jak jsou lidé nyní solidární. „Také jezdíme na hranice pro rodiny našich ukrajinských pracovníků, nebo jim půjčujeme auto, aby pro ně dojeli. Naši čeští zaměstnanci jim velmi pomáhají, nabízejí jim ubytování u sebe doma. My rodinám poskytli domek a ubytovnu, ale ta pro děti není úplně nejvhodnější, a tak toto velmi oceňujeme. A je neuvěřitelné, že se manželky našich ukrajinských pracovníků neptaly po pomoci, ale jak naopak ony mohou pomoci nám. To bylo první, co je zajímalo. Takže nám třeba nyní pomáhají s úklidem. Proto nyní také řešíme, zda pro jejich děti nezařídit školku, aby se nemusely o děti starat. Naši zaměstnanci na víkend pro ukrajinské děti také připravili návštěvu jihlavské zoo,“ uvedla Zelená s tím, že velmi pomáhají i další lidé z Brtnice. „Vyhlásili jsme sbírku, sešlo se nám v ní množství potřebných věcí a v nejbližších dnech vypravíme jednu nebo dvě dodávky, které je odvezou na Ukrajinu,“ doplnila Zelená.