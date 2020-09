Zatímco v předchozích letech se tyto oslavy konaly ve vozovně na kraji města, letos budou přímo na Masarykově náměstí. „Jdeme do centra města, tak doufám, že akce bude mít úspěch,“ potvrdil ředitel Dopravního podniku města Jihlavy Radim Rovner. Lidé uvidí historické vozy i nejnovější parciální trolejbus.

Na náměstí budou mimo jiné vystavený i historický autobus s nevytápěnou vlečkou, ve které se dříve v zimě i v létě vozili cestující. Co se týká retro linek, budou jezdit všechny trolejbusy, které se od roku 1948 podílely na dopravě v Jihlavě. „Objednali jsme více vozů než v minulosti, aby nedocházelo k jejich přeplňování. Každých deset minut bude z náměstí odjíždět nějaký spoj,“ poodhalil Rovner s tím, že jízdné bude zdarma.

V sobotu v pravé poledne vyjede z náměstí trolejbus, kterým se následně mohou první cestující svézt na prodloužené lince C z Březinek do zastávky Kaufland. MHD tam od té chvíle bude jezdit minimálně dvakrát do hodiny. Bude to také první jízda parciálního trolejbusu Škoda 32 Tr v Jihlavě. „Od nového typu trolejbusu si hodně slibujeme,“ podotkl radní pro oblast dopravy Jaroslav Vymazal (ODS).

Jihlava má nyní parciálních trolejbusů ve vozovém parku sedm, dalších pět bylo objednáno na příští rok, jejich dodání se ale možná o rok opozdí. Perličkou je, že už nyní jezdí ulicemi Jihlavy tři na pohled stejné trolejbusy, ty však nemají trakční baterii. „Cestující nepoznají rozdíl, trolejbus má stejnou karoserii, jen vzadu je jiný počet sedaček,“ řekl Rovner.

Návrat k bateriím

Zajímavé je i číslování nových trolejbusů, odkazuje totiž na dávnou minulost. Ačkoliv současná čísla trolejbusů končí na 93, ty nové s baterií začínají desítkou. „Historicky prvních devět trolejbusů v Jihlavě mělo také baterii, s pomocným pohonem ujelo kilometr nebo dva,“ vysvětlil ředitel dopravního podniku.

Součástí oslav bude konvoj historických i současných vozů po Jihlavě, který vyjede v sobotu kolem páté hodiny odpolední, okolo deváté večerní bude ještě fotojízda pro nadšence. Parciální trolejbus projede také Benešovou ulicí, kde je pěší zóna.

Jestli se tam MHD vrátí natrvalo není zatím jisté. „Historicky se říkalo, že je tam podzemí, které těžké vozy neudrží. To musíme prověřit, ale byl by to velký přínos pro MHD. Zrychlily by se spoje například mezi Březinkami a poliklinikou, byla by tam i úspora paliva,“ uvažoval Vymazal.

Cesta mezi náměstím a ZŠ Seifertova by se podle Rovnera zkrátila až o pět minut. Troleje by nebylo nutné natahovat a zastávka by mohla vzniknout u parku Gustava Mahlera, kde historicky bývala. Bylo by ale třeba vyřešit vozy zásobování, které v ulici často stávají.