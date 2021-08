Naštěstí se ji podařilo zachránit a dnes je tvrz zřejmě historicky nejcennější budovou, která je v Kamenici na Jihlavsku zachována. „Hodnotný je i kostel, který byl původně stavěný jako vojenská pevnost. Ale tvrz je ojedinělou památkou,“ uvažuje nahlas kronikářka Radmila Čermáková. Dodává, že v kostele jsou zachované fresky ze čtrnáctého století a tvrz je ze stejné doby.

Dříve ale vypadala jinak. „Byla tam velká brána, kterou se vjíždělo na městečko, spojovala také tvrz se starou radnicí,“ vrací se do historie Čermáková a pokračuje: „Byla to velkolepá stavba, ale radnice vyhořela a brána se zrušila.“ Stejně tak už je minulostí věžička, ze které bylo vidět na kopec směrem k Jihlavě, na němž stála šibenice.

Historie tvrze je přitom na významná jména bohatá. Jezdili tam Jiří z Poděbrad, Fridrich Falcký nebo Matyáš Korvín. „Bylo to letní sídlo Kateřiny z Valdštejna, která tady pobývala,“ řekla kronikářka Kamenice Radmila Čermáková. Budova ale postupem času chátrala, bydlely tam rodiny s dětmi a po druhé světové válce se z tvrze stal sklad zemědělců. „Vedle opravovali zemědělské stroje. Pak přišel Josef Man a koncem sedmdesátých let se začalo opravovat,“ oceňuje starostka Eva Jelenová svého předchůdce.

Budova je oficiálním místem pro konání svateb. Městys nyní inovoval síň slavných rodáků, která je v tvrzi od začátku. Naopak knihovna, která byla dole, se do budovy už zřejmě nevrátí. Je tam totiž zima. Ve sklepě pak městys uskladňuje stromky, které následně sází v lese. Kronikářka u té příležitosti připomněla, že pod Kamenicí jsou údajně podzemní chodby vedoucí z tvrze až ke kostelu. „Chodby ústí i do domů na městečku, do sklepů,“ poodhaluje.