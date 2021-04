Vedení města totiž v tomto týdnu schvalovalo investici do osmi informačních tabulí. Těmi dokončí projekt Městem s ježkem. V praxi se jedná o tři barevně odlišené okruhy, které Jihlavany i návštěvníky města provedou kolem zajímavých míst jako je zoologická zahrada, Vodní ráj nebo třeba náměstí. Jak Vymazal s nadsázkou říká, rodina si může říct, že pojede zeleného ježka a šlápnout do pedálů.

Jednotlivé okruhy vedou v maximální možné míře po cyklostezkách, občas je přejezd po nijak frekventovaných silnicích. Radnici těší, že nyní mohou rodiny jezdit po Jihlavě bezpečně i s dětmi. Další pozitivní efekt bude ve vyšší atraktivitě pro turisty. Vymazal si dovede představit situaci, kdy návštěvníci zoologické zahrady z jistí, že mohou Jihlavu poznat ze sedla jízdního kola a brzy se na pár dní vrátí.

Třicet tisíc za ceduli

Městem s ježkem



- jedná se o tři barevně odlišené okruhy

- vedou zejména po cyklostezkách

- po jejich trasách bude rozmístěno osm informačních tabulí s QR kódem do aplikace

Na diskutovaných informačních tabulích bude QR kód, přes který se cyklisté dostanou do aplikace a ta jim bude průvodcem po městě. „Po kliknutí na body v mapě lidé zjistí, co tam je – o jakou jde památku, že se tam dá koupat, je tam dětské hřiště a podobně,“ nastínil radní.

Sám je cyklistou a to dává tušit, že okruhy budou prověřené. „Hlavně aby ty trasy nedělal úředník od stolu, ale cyklista,“ vyslovil své přání cyklista Petr Havlíček ze středních Čech, když se o novince v krajském městě Vysočiny dozvěděl.

Cena každé z informačních cedulí je třicet tisíc, což se zdálo opozici příliš. „Nemám nic proti cyklostezkám, proti aplikaci ani proti tomu, aby se lidé pohybovali po městě, ale cedule za třicet tisíc je předražená,“ uvedla komunistka Božena Kremláčková. O tom, že by město mělo šetřit, hovořil i lidovec Jaromír Kalina. „Nám se to také zpočátku zdálo drahé, ale je to kvalitní materiál, včetně instalace a mapa je pokrytá tvrzeným sklem. Je to nejlevnější řešení v provedení, které se na trhu nabízí,“ reagoval Vymazal.

Dále pak zdůraznil, že tabule jsou pro stovky až tisíce lidí a vydrží mnoho let. „Lidí jezdí čím dál více na kolech, je to dárek pro ně a zatím to nestálo téměř nic,,“ řekl pak k celému projektu Městem s ježkem. Zastupitelé pořízení tabulí nakonec schválili.