Ježíškova vnoučata opět potěší seniory v domovech

Vysočina – Vánoce se pomalu blíží. Za necelé dva měsíce si budou lidé pod rozsvícenými stromky rozdávat dárky. Radost letos mohou udělat nejen svým blízkým, ale také těm, kteří žijí osaměle a svátky klidu už pro ně dávno neznamenají to, co dříve. Senioři v domovech často nedostali dárek několik let. Zájemci, kteří jim chtějí splnit přání a udělat radost, se mohou stát Ježíškovými vnoučaty.

Tak se totiž jmenuje projekt, který se před rokem zrodil v hlavě novinářky Olgy Štrejbarové z jihlavského Českého rozhlasu. „Sociální pracovníci se seniory právě sepisují, co by si letos přáli. Celkem se zapojilo zhruba 250 domovů z celé republiky, na Vysočině jich je sedmnáct,“ přiblížila Štrejbarová. ČTĚTE TAKÉ: Telečskou a Wolkerovu ulici chce město opravit příští rok Podle ní si staří lidé často přejí podívat se do rodného města, na oblíbené místo nebo se setkat se známou osobností. „Jiřinka z Onšova by se chtěla potkat s Karlem Gottem, dokonce je připravená i na to, že mu upeče buchtu,“ popsala Štrejbarová. Vloni se například splnilo přání seniorovi, který chtěl po čtyřiceti letech navštívit zoo. Ludmila z Polné se zase projela na harleyi. „Zážitky jsou asi nejcennější, lidé v domovech z nich žijí ještě dlouhou dobu poté a rádi na ně vzpomínají. I tak se ale najdou tací, kteří si přejí docela obyčejné věci jako župan nebo papuče,“ dodala Štrejbarová. Mezi 6. a 13. listopadem Český rozhlas spustí webové stránky, kde bude možné si přání seniorů rezervovat. Lze si vybrat podle domova v okolí, ceny dárku nebo podle toho, jestli lidé chtějí vánoční překvapení balit či přinést nezapomenutelný zážitek. ČTĚTE TAKÉ: Dárky chtějí udělat radost chudým dětem na Ukrajině

Autor: Marie Majdičová