Záhy se obava změnila v realitu. Komunisté se ze dne na den pustili do likvidace firem a organizací, řízených nekomunisty. Stačilo jen nebýt v komunistické straně a celá řada osudů mohla být zpečetěna. O práci, ale i o firmu, podnik, postavení či bydlení přicházeli zejména členové opozičních stran. Na jejich místa nastupovali komunisté. Oficiálně se jako strana přihlásili k moci 28. února 1948 prohlášením Ústředního výboru KSČ a blahopřáním pracujícímu lidu k vítězství. Za vším stály Lidové milice ozbrojených dělníků, jimž se říkalo Železná pěst lidu.

Po Jihlavě letěly od domu k domu špatné zprávy jedna za druhou. „Například úředník stavebního úřadu a důvěrník strany lidové byl zbaven všech funkcí a později strávil několik let ve vězení. Poštovní úředník a důvěrník strany národně socialistické byl hned po převratu zatčen a obviněn z machinací v komisi pro správu německého majetku.

Z dvaačtyřiceti členů Městského národního výboru byla odvolána třetina. V Kostelci masna propustila desítky dělníků,“ vyjmenoval několik příkladů jihlavský historik Zdeněk Jaroš s tím, že takové případy se množily „jako houby po dešti.“

Některé firmy se rovnou rušily. Například v Jihlavě ze dne na den skončilo 18 menších přádelen. Ze škol museli odejít komunistům nevyhovující učitelé, z úřadů úředníci. Někteří vysokoškoláci z buržoazních rodin dostali umístěnky na Šumavu do zemědělství či do těžkého průmyslu, do dolů a hutí.

Velká shromáždění se konala v jihlavském Dělnickém domě. Jedno z důležitých rozhodnutí o znárodnění každého podniku s více než 50 zaměstnanci padlo právě tam 7. března 1948 na krajském sjezdu obchodníků a živnostníků.

Proti změnám se jako první postavila římskokatolická církev. „Kněží při bohoslužbách zpočátku tvrdě protestovali proti komunistické zvůli, ale vzápětí nově zřízený církevní tajemník všechnu snahu udusil pohrůžkou zákazu činnosti.

K upevnění moci komunistů už tehdy ministr vnitra Alexej Čepička plánoval falešné procesy a popravy nepřátel režimu,“ potvrdil svého času páter Antonín Vokáč.