Také letos se na konci roku mění otevírací doba v bazénu a sauně Evžena Rošického. Ve většině případů se prodlouží, některé dni ale bude zavřeno.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Lukáš Kaboň

V poslední prosincový pátek bude kromě obvyklého kondičního plavání od šesti do půl osmé ráno otevřeno také od deseti hodin dopoledne do půl desáté večer. V sobotu a v neděli se otevírací doba nemění – plavat se bude od dvou do sedmi odpoledne. V pondělí 30. prosince si může široká veřejnost užít kondiční plavání od šesti do půl osmé ráno, bez natažených drah si pak lze zaplavat mezi desátou dopolední a čtvrtou odpolední.