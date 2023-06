Po Jihlavě se v uplynulých dnech pohybovalo neobvyklé auto. Jeho zvláštností byla technologie umožňující číst registrační značky SPZ zaparkovaných aut. Zatím však šlo pouze o zkušební provoz.

Parkování v Jihlavě. | Foto: Deník/Martin Singr

Kontrola, zda řidiči parkují v modrých zónách oprávněně, bude již brzy v krajském městě Vysočiny rychlá a důsledná. Speciální vůz dokáže za jízdy přečíst SPZ a zjistit, zdali má řidič zaplacenou rezidenční kartu, nebo parkovací lístek. Projíždět bude náměstím i uličkami, kde již fungují modré zóny. Za den to stihne několikrát.

Ačkoliv se auto se spoustou kamer již po Jihlavě pohybovalo, magistrát ho zatím nevlastní, musí ho nejprve vysoutěžit. Je tedy možné, že půjde o jinou značku nebo model. „Tohle byla jen ukázka, jak bude vypadat, co zvládne a jaké má technické možnosti,“ vysvětlil primátor Petr Ryška.

Auto by mělo po městě začít jezdit v druhé půlce roku. Pravděpodobně v září, nejpozději v říjnu. Do té doby bude kontrola papírových parkovacích lístků za sklem a elektronických rezidenčních karet na městských policistech. Pak se vše značně zjednoduší. „Bude to auto magistrátu a bude jezdit pořád,“ předeslal Ryška.