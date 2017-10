Jihlava bude mít svůj hrob pro sociální pohřby

Jihlava – Na Ústředním hřbitově v krajském městě nechává v současné době jihlavská radnice opravit jedno opuštěné hrobové místo. Do něj chce totiž ukládat urny s ostatky lidí, kterým zajišťuje pohřby. Doposud se popel těchto lidí dle zákona rozptýlil na rozptylovou loučku. Jenže občas se přihodilo, že po několika letech se o zemřelého začali shánět jeho příbuzní, a chtěli jej uložit do rodinného hrobu.

Ilustrační foto.Foto: Deník / Doležalová Radka

„Město zařizuje pohřby lidem, ke kterým se nikdo nehlásí. Většinou jsou to bezdomovci. Po čase se jejich popel rozptyluje na rozptylové loučce. Občas se ale stalo, že se po několika letech od jejich úmrtí o ně začali sháněli jejich příbuzní. Potom bylo velmi nepříjemné, jim sdělovat, že popel byl už rozptýlen,“ zdůvodnil pořízení hrobu pro město vedoucí správního odboru jihlavské radnice Jan Vystrčil.



Do hrobu se vejde asi 200 uren. Na náhrobku by měly být navíc i lišty se jmény lidí, kteří se v hrobě nachází. „Náklady na opravu nejsou dramaticky vysoké. Počítáme, že toto pietní místo bude mít kapacitu na deset let dopředu,“ dodal Vystrčil. Během loňského roku radnice zajistila třináct sociálních pohřbů. „Letos jsme jich zařizovali už čtrnáct,“ doplnila úřednice ze správního odboru jihlavské radnice Šárka Bartošová.

Na opravení opuštěného hrobu jihlavští radní schválili během října 50 tisíc korun. Také na jeho provozování dle radnice nebude potřeba mnoho financí. „Od příštího roku tak budeme mít úložiště, kam město bude ukládat urny zemřelých občanů, kterým zajišťuje pohřby. Je to ojedinělá věc,“ uvedl tiskový mluvčí jihlavské radnice Radek Tulis.



V nedaleké Polné už ale několik let jeden takový hrob mají. Nikdy však do něj nikoho neuložili. „Hrobové místo se zatím ještě nevyužilo. Většinou zařizujeme sociální pohřby rodinám, které na ně nemají, a které si potom vezmou urnu do rodinného hrobu,“ sdělila vedoucí správního a sociálního odboru polenské radnice Pavla Hubená.