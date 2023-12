Nákupní horečka v Jihlavě vrcholí, podívejte se na frmol v Cityparku

Platit ale budou lidé za vodu víc. Je to proto, že vláda zvyšuje sazbu daně z deseti na dvanáct procent. Cena tak vzroste zhruba o korunu a padesát haléřů za kubík. Každý člověk na Vysočině dle statistiků spotřebuje v průměru osmdesát litrů vody denně, tedy třicet kubíků za rok.

Přesto se po poslední změně, kdy cena vody stoupla téměř o pětadvacet procent, jedná o dobrou zprávu. „Čekal jsem, že to bude horší. Takhle je to pár stovek za domácnost za rok, na to mít budeme,“ zhodnotil novou zprávu Tomáš Havlíček. Největší část peněz z vybraného vodného a stočného se vrací zpět do oprav jihlavské vodovodní infrastruktury, je třeba i nových investic.

Lidé jsou přitom na cenu citliví. „Když zdraží voda v PET lahvích o padesát haléřů, nikdo si toho nevšimne. Když ale stoupne cena o stejnou částku za kubík pitné vody, hned mám řadu e-mailů a telefonů nespokojených odběratelů,“ zmínila před časem zajímavý paradox za Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko Dagmar Zvěřinová.