Magistrát nechal v ulici vybudovat novou zastávku MHD, více bezpečí chodcům zaručí kratší přechody, lidem na bicyklech zase pomohou cyklopruhy. „Nejvýraznější změnou je rozšíření zastávky Dům kultury ve směru k Masarykovu náměstí. Nově je nejen na chodníku, ale také na tamním ostrůvku, a to pro spoje MHD, které budou zatáčet do Havlíčkovy ulice,“ uvedla Lucie Maxová z jihlavské radnice.

Vánoční strom už stojí na jihlavském náměstí. Je z Černé u Měřína, podívejte se

Jiné je i řazení do jízdních pruhů na křižovatce Tolstého a Křížové, které některé řidiče mate. Změna má za cíl usnadnit odbočování vozům MHD. Směrem k autobusovému nádraží pak je několik podélných míst ke krátkodobému zastavení, takzvaných K+R. Před Křesťanskou základní školou Jihlava dojde na jaře ještě k rozšíření prostoru pro pěší.

Musí čekat

Na chodce se myslelo také na křižovatce s Třídou Legionářů, přechody tam jsou nyní kratší. To vítají zejména rodiče dětí, které tudy chodily. Jiným se ale nelíbí, že zatímco dříve mohla z Třídy Legionářů vyjíždět, pokud každé mířilo jinam, i tři auta současně, nyní prý musí stát za sebou a čekat. „Výjezd směrem od průmyslovky je nejen ve špičce fakt problém, dáváte přednost všem a vzhledem k vytíženosti přechodů je opravdu problém vyjet,“ upozornil Josef Němec, který v lokalitě bydlí a obává se dlouhých kolon.

Nebezpečně vypadá i rozbitá silnice v cyklopruhu před DKO, je tam i kanál přes celou šířku vyhrazeného prostoru. Cyklista se mu může chtít vyhnout na poslední chvíli, a tím roste riziko srážky s autem. „Dnes jsem malém srazil borce co se vyhýbal tomu kanálu. Někdo by měl za toto dostat padáka,“ zlobil se ve středu večer na facebooku Zbyněk Šandera. Ještě letos pak mají být v návaznosti na nejnovější změny vyznačené ochranné cyklopruhy na Havlíčkově ulici až k Terasám.

Feťák ukradl fotbalistům v Jihlavě defibrilátor. Soud ho poslal do vězení

O zpackané dopravě psal na sociálních sítích Marek Řezáč, další nešli daleko pro sprostá slova, někteří se otevřeně přiznali, že prostě nové dopravní vodorovné značení respektovat nebudou. A jiní vše brali s humorem. „Tady chybí ještě domalovat skákajícího panáka pro děti a konečně tam bude všechno,“ uvedla Pavlína Kučerová. „Jihlava, město čar a kouzel,“ hrála si se slovy Lucie Čudová.

Krok správným směrem

Magistrát však věří, že si lidé zvyknou. „Je to v jiných městech naprosto běžná praxe, jde jen o ochranný pruh pro cyklisty, do kterého mohou vjet trolejbusy, autobusy a nákladní vozidla. Osobní auta se naopak vejdou do užšího pruhu,“ popsal mluvčí radnice Radovan Daněk. V příštím roce však je možná úprava dopravního značení podle zkušeností.

Zdroj: Deník/Martin Singr

Někteří řidiči při kritizování úprav v Tolstého ulici zmínili i Žižkovu, třebaže tam je vybudování dvaatřiceti nových parkovacích míst obecně vnímáno jako krok správným směrem. V noci je tam nyní kde parkovat, i ve dne mohou řidiči bezpečně zastavit, zvýšila se také bezpečnost na přechodech. Radnice ale ví také o záporech, které změny přinesly. Bude třeba opravit kanály v užších pruzích, umožnit snazší vývoz popelnic a důsledněji kontrolovat čas zastavení parkujících.

Jihlavských 160 milionů ve Sberbank: Vadí nám sestava stálých věřitelů, zaznělo

Ještě letos, možná už tento nebo příští týden, má být podobně označená také Brněnská ulice od Psychiatrické nemocnice k Tesku. „Příští rok by se měla upravovat křižovatka ulic Jana Masaryka, Palackého, Bezručova a Třída Legionářů na okružní křižovatku s kratšími přechody a bezpečnější a jasnou předností v jízdě,“ uzavřel Daněk.

Primátor Petr Ryška je přesvědčen, že vedení města musí změny v dopravě lépe komunikovat. „Často to jsou lidé, kteří do Jihlavy jen jezdí do práce a nadávají, ale ti, co se po Jihlavě pohybují, ty změny kvitují. Nadávek je dost, ale je i dost pozitivních reakcí a je to spíše o tom, vysvětlit, proč v které oblasti které opatření je,“ zhodnotil situaci.