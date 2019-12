Jihlava chce preferovat páteřní chodníky v centru města a na sídlištích, trasách do školy nebo cesty k zastávkám MHD. Pozornost bude upřena také na schodiště. Co nejdříve se pracovníci Služeb města Jihlavy (SMJ) budou snažit uklidit také samotné zastávky MHD a frekventované přechody pro chodce. „Abychom zaručili nějakou kvalitu, je jasné, že nemůžeme všechno udržovat stejně kvalitně,“ řekl k nastavení priorit náměstek primátorky pro dopravu Petr Laštovička (ODS).

I proto již nebude město zajišťovat údržbu propojovacích chodníků, spojovacích krčků mezi páteřními chodníky a nebo u vstupů do bytových domů. „Z naší dlouholeté zkušenosti plyne, že si obyvatelé bytových domů udržují vstupy k hlavním vchodům sami. Úklid ve většině případů provádí již brzy ráno a tak pracovníci většinou přicházeli k již uklizeným místům,“ vysvětlil jednatel SMJ Josef Eder.

Pomohou tam, kde to veřejnost nezvládne

„Kapacity lze přesunout na místa, která jsou stěžejnější. I pro občany je případně schůdnější překonat pět, šest metrů od domu nekomfortně a poté už jít po uklizeném chodníku. Já si myslím, že by město mělo zajišťovat zejména to, co občané nejsou schopni vlastními silami udělat,“ uvedl Laštovička. Z údržby budou vypuštěny také chodníky v místech, kde jsou po obou stranách silnice a jeden z nich je výrazně méně využívaný.

Během zimního období pak pracovníci SMJ sledují předpovědi počasí, přijímají avíza předpokládaných hydrometeorologických jevů a fyzicky kontrolují město. „Teplota vzduchu se totiž v Jihlavě může lišit až o 5 stupňů. Proto může být náledí pouze v určitých částech města,“ doplnil Eder. Zpětnou vazbu může poskytnout i veřejnost, a to v knize hříchů na zavady.jihlava.cz nebo na dispečinku zimní údržby Služeb města Jihlavy na telefonu 567 303 637 nebo e-mailu dispecink@smj.cz. „Občané nám nepomůžou posíláním papírových stížností nebo nadáváním na sociálních sítích,“ dodal náměstek.

Na zimní údržbu mají SMJ nachystány jeden nakladač posypového materiálu, tři sypače, na které je možné nainstalovat pluhy, deset traktorů s radličkou a osm menších vozidel plus dvě čtyřkolky s radlicí pro udržování chodníků.

Největší položkou jsou však náklady na personál. „V minulém roce všichni zaměstnanci nasazeni na zimní údržbu jeli na hraně zákoníku práce a přesto jsme nedosáhli toho, aby lidé byli spokojeni,“ posteskl si Laštovička.

Letos bude připraveno mimo jiné dvacet pracovníků pro ruční údržbu zastávek MHD, přechodů, schodů a míst, kam se technika pro provedení údržby chodníků nedostane. Osoby evidované na úřadu práce magistrát využít nechce. „Za sebe můžu říct, že chuť těchto lidí pracovat a kvalita práce je taková, že je to více škody než užitku,“ řekl Laštovička. Podle něj je lepší spoléhat na pracovníky služeb, kteří přidělenou práci navzdory fyzické náročnosti a náročným podmínkám udělají.

PRIMÁTORKA OKOMENTOVALA LEDOVKU



První ledovku letošní zimy už má krajské město již za sebou. Situace se v první prosincovou sobotu stala vděčným tématem diskuzí na sociálních sítích.



V neděli se tak k tématu na svém facebooku vyjádřila i primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava). „Když začne sněžit, mrznout, pršet a pak sněžit a pak mrznout, vyjede ze služeb určitý počet vozů a určitý počet pracovníků, který je připraven situaci řešit, ale řeší ji v daném čase a s danými možnostmi. Auta vyjedou, sypou, ale chvilku jim trvá, než se dostanou všude. Nemůžou být hned na všech místech. A ono pořád mrzne a sněží,“ napsala a dodala, že konstruktivní komentáře pod svým příspěvkem probere se SMJ a uvede v praxi.