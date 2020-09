Magistrát totiž do komise vedle tří členů nominovaných politickými kluby sehnal pět architektů z celé republiky. Podle náměstka primátorky Víta Zemana (Žijeme Jihlavou – TOP 09) jde o zvučná jména a s tím souvisí jejich odměna. „Česká komora architektů stanovila cenu na osm set korun za hodinu jako přiměřenou, ve výsledku je to za celý rok asi 250 tisíc korun pro celou komisi,“ řekl Zeman.

Podle názoru opozice není fér finančně zvýhodňovat členy architektonické komise oproti jiným komisím a výborům. Lékaři a dopravní inženýři jsou také odborníci a dostávají pětistovku, připomněl lídr hnutí ANO Radek Popelka. Podle něj by osoby nominované politickými kluby neměli mít takové peníze jako špičky v oboru. Podle primátorky by však nebylo vhodné, aby členové jedné komise měli rozdílnou taxu.

Na paškál se dostal i Útvar městského architekta. „Byla tady velká ambice vytvořit kvalitní útvar městského architekta a do jeho čela získat zkušeného architekta. To se podle mě nepovedlo,“ zhodnotil bývalý náměstek primátorky, nyní opoziční zastupitel Jaromír Kalina (KDU-ČSL). Koubová reagovala, že vznik komise byl v plánu ještě před výběrem šéfa Útvaru městského architekta.

Členové komise by se měli sejít šestkrát do roka. Podle Marka Hovorky z Fóra Jihlava by bylo lepší sejít se jen třikrát, ale jít více do hloubky. Návrh byl nakonec schválen devatenácti hlasy jihlavských zastupitelů, což bylo nutné minimum.