Ještě letos se má zvýšit objem vody, která teče ze soustavy Pístovských rybníků do Jihlavy. Ta je levnější než voda z vodárenských nádrží Hubenov a Nová Říše.

Hráz vodní nádrže Švihov. | Foto: Jiří Dlouhý

Množství vody v rybnících přitom dostatečné. „Samotná pístovská soustava dokáže zásobovat Jihlavu asi na tři dny,“ informoval náměstek primátora Radek Popelka a připomněl, že investice města do vodohospodářské infrastruktury jsou velké.

Výhledově pak může být vody ještě více, město pracuje na projektu, který přivede vodu z přehrady Švihov na Pelhřimovsku. Prvním dílčím krokem bude vybudování vodojemu Bukovno, ke kterému má dojít už letos v létě.

Po jeho vzniku bude nutné dokončit severozápadní vodovodní větev a také severovýchodní větev zahrnující i průmyslovou zónu. „Voda ze Želivky, pokud se sejdeme s dotacemi z ministerstva zemědělství, by mohla být v roce 2028. Kdyby to šlo nadstandardně, tak do konce roku 2027, ale to jsou hrubé odhady,“ uvedl primátor Petr Ryška.

Už loni havlíčkobrodské Vodovody a kanalizace protáhly vodovod s vodou z Želivky z Havlíčkova Brodu do Štoků. Do Jihlavy chybí deset kilometrů potrubí.