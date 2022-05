Zvířata v Modetě: Bývalá továrna má na víc, myslí si jihlavská primátorka

Parkování v Jihlavě



* V Jihlavě má nyní 51 tisíc obyvatel 26 tisíc osobních aut

* Aby doprava nezkolabovala, je potřeba nastavit pravidla

* Nová parkovací koncepce bude zahrnovat konec bezplatného parkování

Jihlava nijak netají, že se při tvorbě parkovací koncepce inspirovala v Brně. A tam se zase inspirovali v Praze. Nutnost regulovat dopravu cítí i v dalších městech. „V Bratislavě připravuje parkovací koncepci dva roky tým dvaceti profíků. My na tom pracujeme něco přes rok a věřím, že se nám to podaří příští rok spustit,“ odhadl Vymazal s tím, že první změny by mohly přijít už letos na podzim.

Novinka s sebou ponese mimo jiné konec parkování v ulicích zdarma. Ve krajském městě bude postupně přibývat placených zón a do pěti let se rozšíří od centra po celém městě. U všech vjezdů do města budou P+R parkoviště podobná tomu, jaké je u výpadovky na Pelhřimov. „Od Třebíče máme pozemky, které využívá dopravní podnik. Z východu máme pod bývalým hotelem Jihlava hotové parkoviště pro šedesát aut, zatím je využívané k soukromým účelům,“ vyjmenoval už dříve Vymazal.

O parkovacích domech stojících na okraji města, u plánovaného Centrálního dopravního terminálu nebo pod Brněnským mostem se v horácké metropoli hovoří už roky. Jedná se ale o drahou záležitost. „Vybudovat jedno parkovací místo na volné ploše, to je otázka asi sto padesáti tisíc bez ceny pozemku. V parkovacím domě je to zhruba čtyři sta tisíc a v podzemí až šesti set tisíc,“ překvapil konkrétními čísly Vymazal.

Předseda České parkovací asociace Petr Horský pak na dvoudenní mezinárodní konferenci City Changers v Jihlavě hovořil o tom, že parkovací domy za stovky milionů bývají prázdné. A vysvětlil proč. „Málokteré město je schopno, když už postaví parkovací dům, rázně zasáhnout do okolního prostoru. A pokud já jako člověk mám možnost zaparkovat zdarma na ulici, proč bych jel do toho objektu,“ položil řečnickou otázku.

Nebude to zadarmo

Ani jihlavská radnice nemá v plánu udělat tak ráznou změnu, že by třeba zakázala vjezd do centra. Jen to nebude zadarmo. „Dovolíme, aby lidé měli možnost se dostat do centra, do svého zaměstnání, ale za určitých podmínek. A bude na nich, jak si to vyhodnotí,“ vysvětlil již dříve Vymazal s tím, že krátkodobé zastavení ve městě nebude nijak drahé.

Jihlava si připomněla slavného rodáka až po setmění. Lidé viděli videomapping

Důležitou součástí celého systému pak bude digitální kontrola, jinými slovy auto, které bude jezdit po městě a sledovat SPZ. Radnice totiž dobře ví, že třeba na náměstí lidé za parkování vesměs platí, naopak v ulici Jana Masaryka často spoléhají na to, že tam zrovna hlídka městské policie nepůjde.

Jihlavané však dobře znají lokality, kde je místa na parkování dost. Jsou to například široké ulice na dohled od autobusového nádraží. „I když Dukla hrála extraligu a návštěvnost byla vysoká, stačilo ty ulice projet a místo se vždy našlo,“ potvrdil svou zkušenost s lokalitou na dohled od nádraží, ale také vysoké školy a CZ Loko Arény sportovní fanoušek Roman Nerad. „Tam by mohlo být možné za poplatek zaparkovat na pár hodin,“ připustil Vymazal.