1. Horácká multifunkční aréna

Otázka budoucnosti Horácké multifunkční arény bezesporu hýbe Jihlavou. Část lidí říká pokračovat, druhá část chce vše zastavit a najít jiné řešení. Jen málo Jihlavanů nemá žádný názor. Jedná se totiž o bezmála miliardu, kterou bude muset dříve či později najít radnice v městské kase.

Jihlava má přislíbených pět set milionů z hejtmanství a tři sta milionů od státu. Zajistit takové spolufinancování se už nemusí nikdy zopakovat. Manažer výstavby arény a jihlavský radní David Beke přitom informoval, že případná oprava Horáckého zimního stadionu bude stát také velké peníze a výsledek je nejistý. Proto se od této možnosti už upustilo.

Primátor Petr Ryška však zastupitele ujistil, že v příštím roce bude případná výstavba arény financovaná z peněz od kraje, státu a z úvěru. „Horácká multifunkční aréna, pokud ji budeme stavět, výrazně zasáhne do rozpočtu města. Ale určitě ne v roce 2023. Pokud ano, tak jen pěti až deseti procenty,“ odhadl.

2. Obnova vodovodů a kanalizací

Více peněz než v předchozích letech půjde do obnovy vodohospodářství, které je ve velmi špatném stavu. „Na obnovu vodovodů a kanalizací je připraveno 125 milionů korun,“ informoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Na stavu trubek pod zemí se výrazně podepsaly letité soudní spory Jihlavy a Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Po jejich ukončení musí Služby města Jihlavy řešit řadu nečekaných havárií, postupně ale pracuje na opravách těch nejhorších úseků.

S tím souvisí i opravy ulic v centru, na což se ptala opoziční zastupitelka Tereza Kafková. „V rozpočtu nejsou finance na opravy ulic v centru města a nejsou ani v investičním výhledu na deset let. Za mě je to škoda, centrum by si zasloužilo, abychom do něj investovali i mimo náměstí,“ řekla na zasedání zastupitelstva.

Petr Ryška jí vysvětlil, že revitalizace ulic viditelná na povrchu bude spojená s opravami kanalizace. Musí na ně ale dojít řada, začíná se pracovat tam, kde je potrubí v nejhorším stavu. „Máme od Služeb města Jihlavy seznam asi dvaceti ulic, které jsou nejproblematičtější, na těch se začalo dělat,“ potvrdil primátor.

Vedle toho není možné zapomenout na další velké projekty související s vodou, ať už je to vodojem Bukovno nebo přivaděč vody ze Švihova.

3. Opravy silnic

Velké peníze si žádá také dopravní situace v Jihlavě, která prochází menší revolucí. Na obnovu všeho, co s dopravou souvisí, je v rozpočtu vyčleněných šedesát milionů.

Konkrétně se mohou Jihlavané těšit na opravy Hybrálecké ulice, Lidické kolonie, ulice Kapitána Jaroše, U Hlavního nádraží nebo mostu přes řeku Jihlávku na Sasově. Nově má také vzniknout kruhový objezd v místě, kde se Znojemská ulice napojuje na silnici I/18, tato akce je ale stejně jako celý jihovýchodní obchvat Jihlavy v režii Kraje Vysočina.

Vedle toho bude město pracovat na nové parkovací koncepci, změny má v plánu komunikovat s veřejností, aby se vyhnula kritice podobné té při změnách v Tolstého ulici. Komunikační kampaně, kam patří i ta propagující parkovací koncepci, město příští rok vyjdou na milion.