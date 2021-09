/FOTO/ Kolik aut jezdí do města, kolik z něj vyjede a jak dlouho v něm zůstanou ta, která jen neprojíždí. To vše zjišťovala Jihlava v takzvaném kordonovém průzkumu, který nechala udělat ve čtvrtek.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Oldřich Haluza

Kamery umístěné na všech cestách do města od pěti ráno do jedenácti v noci sledovaly SPZ aut. Podle registru pak magistrát může zjistit, odkud do města lidé jezdí. „Získaná data nám pomohou k tomu, jak organizovat dopravu a parkování,“ naznačil radní pro dopravu a bývalý primátor Jaroslav Vymazal. „Takže to neměřilo rychlost? To jsem si oddychl,“ rozesmál se řidič Pavel z Jihlavska, když zjistil, jaký smysl měla kamera na kraji města.