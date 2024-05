Lidé se bouří po celém městě. Radnice má pro ně vysvětlení. Zdanit více jen firmy totiž podle ní není úplně snadné. Náměstek primátora Radek Popelka vysvětlil, že by bylo potřeba vyšší zdanění zaměřit na katastrální území.

Loni osmnáct set, letos necelých osm tisíc bude platit Aleš Hausler. To je navýšení o 440 procent. Není divu, že se to majiteli nemovitosti nelíbí.

„Průmyslová zóna není katastrální území, museli bychom do vyhlášky dát parciální čísla konkrétních objektů a pro ten konkrétní pozemek zvednout koeficient. Ta vyhláška by byla tak nepřehledná, že by byla v podstatě nečitelná,“ vysvětlil Popelka.

Navíc by bylo nutné s každou změnou čísel v katastru měnit i vyhlášku. Lidé by museli studovat, zdali se jich vyšší daň týká nebo nikoliv, navíc finanční přínos by prý nebyl nijak závratný. „Chceme, aby Jihlava byla pro všechny stejná, daní stejným způsobem všude a všichni,“ prohlásil náměstek.

Zajímavostí je, že právnické osoby jsou nejen firmy, ale třeba i pozemky určené k rekreaci nebo družstevní bytové domy. Daní se proto jinak. „Základní sazba rekreačního objektu je jedenáct korun, to se násobí 1,5 a ještě jednou 1,5, vychází to na čtyřiadvacet korun za metr čtvereční. Bytový dům má základní sazbu tři koruny padesát, to se nádobí 4,5 a 1,5, tam metr vyjde na 23,60. U podnikatelského objektu je základní sazba dle zákona osmnáct korun za metr čtvereční krát 1,5 a ještě jednou krát 1,5, tam jste na nějakých čtyřiceti korunách,“ popsal Popelka, jak se počítá daň.

Například ve Žďáru nad Sázavou i v jiných městech daní firmy více. V Jihlavě měla podobný návrh bývalá primátorka a současná opoziční zastupitelka Karolína Koubová. Chtěla více zdanit firmy s negativním vlivem na životní prostředí. Dle náměstka pro ekonomiku Jiřího Pokorného ale bude lepší apel na společenskou zodpovědnost těchto firem.