Novému sportu se mohou věnovat lidé v Jihlavě. Na Skalce mají nové multigolfové hřiště. Dá se tam hrát discgolf, fotbalgolf nebo parkgolf.

Hřiště je přístupné čtyřiadvacet hodin denně a zdarma. Na své si tam přijdou jednotlivci, rodiny i profesionálové. Ostatně v sobotu se tam bude konat turnaj, do kterého se může zapojit veřejnost i registrovaní hráči. „Mohly by sem chodit i jihlavské školy, je to vhodná aktivita pro děti,“ podotkl radní Vojtěch Prchal, který za vznikem hřiště stojí.

Disky, které jsou pro discgolf nezbytné, si lidé mohou bezplatně zapůjčit v turistickém infocentru na náměstí, vratná záloha bude tři stovky. Druhá možnost je si je koupit, jeden stojí kolem čtyř set korun. „S běžným létajícím talířem z hračkářství se to dá hrát také,“ usmál se mluvčí magistrátu Radovan Daněk. Fotbalový míč pro fotbalgolf nebo florbalové hokejka a míček pro parkgolf se nepůjčují, ty mají lidé běžně doma.

V parku je devět stanovišť neboli jamek, vždy se začíná na obdélníkovém odhodišti. Tam je také mimo jiné uvedeno, na kolik hodů by měl hráč dostat disk do koše. Je třeba ohleduplnosti, po parku se totiž pohybují lidé.