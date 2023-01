Vozy SOR TNS 12 měl mít dopravní podnik už od konce loňského června, zatím stále čeká. Na vině jsou dle dodavatele chybějící komponenty elektro výzbroje. „Sdružení firem Tram for envi a Bogdan Motors dodávku neustále oddaluje,“ potvrdil mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Objednaných je šest vozů, dopravní podnik potřebuje tři z nich pro zajištění provozu do průmyslové zóny Pávov a do Bedřichova. „Aktuálně nám dodavatel posunul termín dodávky prvních tří vozů tak, že bychom nejdříve mohli počítat s jejich zařazením do zkušebního provozu s cestujícími v druhé polovině března nebo až v dubnu 2023,“ řekl šéf dopravního podniku Radim Rovner. „Zbývající dodávka a finální termín převzetí všech šesti vozů je v plánu až v srpnu 2023,“ dodal.

Dopravní podnik města Jihlavy se snaží s dodavatelem aktivně komunikovat. Jezdí na kontrolní dny v místě výroby a jedná pomocí online meetingů. „Musím však konstatovat, že komunikace není vůbec jednoduchá a je aktivní spíše z naší strany,“ sdělil Rovner s tím, že dodavatel už dostal smluvní pokutu za zpoždění v dodávce trolejbusů v plné výši.

Nedodané vozy způsobují komplikace v provozu městské hromadné dopravy. Při výlukách elektrické trakce musí do ulic vyjíždět staré naftové autobusy. Jihlava navíc nemůže odeslat vyřazované trolejbusy Škoda 24 Tr na Ukrajinu. Do dodání nových vozů totiž musí zůstat v inventárním stavu Dopravního podniku v Jihlavě.