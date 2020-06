Průvodem městem zahájili v neděli krojovaní jihlavští havíři tradiční pouť ke Kostelu svatého Jana Křtitele. Celkem pětačtyřicet havířů různých postav vyrazilo za doprovodu bubnů v devět hodin ráno z Křížové ulice v Jihlavě. „Jsem spokojený hlavně s účastí dětí. Do průvodu se může zapojit, kdo chce, a jestli šlo pětačtyřicet dětí, tak je to krásná tradice,“ pochvaloval si účast Milan Kolář ze spolku jihlavských havířů.

Milan Kolář v tradičním průvodu krojovaných jihlavských havířů ke Kostelu svatého Jana Křtitele. | Video: Denisa Šimanová

Zároveň dodal, že příští rok by mohlo průvod obohatit zhruba sto osmdesát havířů. „Už dvacet let je to tak, že jeden rok je slavný velký průvod, který děláme v pátek, sobotu a v neděli a další rok není. Průvod nám pak ale chybí, tak každoročně chodíme sem na mši,“ vysvětlil Milan Kolář.