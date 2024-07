Třebaže denně do Helenína přijíždí autobusy plné studentů a ti následně míří kolem budovy do škol, mladí poštu nevyužívali. Často ani nevěděli, že funguje. Při dotazu, kde byla ještě před rokem pošta, mladí očividně tipují. „Ale já nemám nic proti Helenínu, na poštu nechodím nikde, ani v Jihlavě. Co vím, tam je snad nahoře na náměstí, jinou neznám,“ vysvětlila studentka Klára, která na střední školu jezdí autobusem z Jihlavy.

Dříve se u pošty často zastavili i řidiči jedoucí po silnici mezi Jihlavou a Velkým Meziříčím. Když se trefili do nijak velkorysé otevírací doby, měli zde téměř jistotu, že se vyhnou frontám. „Jezdila jsem jen do Helenína a vyhovovalo mi to. Teď jezdím na Erbenovu. Ani tam fronty nebývají, ale mám to z ruky,“ posteskla si Kateřina Dvořáková, která do Jihlavy denně dojíždí za prací.

Jak se Deníku podařilo zjistit, budova v helenínské Hálkově ulici je určená k prodeji. „Česká pošta ji v brzké době nabídne případným zájemcům. Podrobnosti k prodeji zveřejňuje Česká pošta na svých webových stránkách,“ uvedl mluvčí Ivo Vysoudil.

Téma rušení poštovních poboček přitom v Jihlavě poprvé rezonovalo už v létě 2021. Tehdy přišlo vedení České pošty s tím, že některé pobočky ve městě sloučí, jiné zruší, ale otevře nově také v obchodní zóně Aventin za městem. Lidé s nadsázkou říkali, že se mohla jihlavská pošta přesunout rovnou do Znojma nebo do Prahy na Černý Most.

Za své obyvatele se tehdy postavilo vedení města a nakonec se podařilo zachovat všech šest poboček. Na dva roky. Když bylo téma rušení pošt na stole opět před rokem, měly skončit ta u hlavního vlakového nádraží a na Horním Kosově. Vedení města se následně podařilo zachránit poštu u nádraží výměnou právě za tu v Heleníně.

Pobočku na Horním Kosově v ulici S. K. Neumanna, tehdy třetí nejnavštěvovanější v Jihlavě, převzala radnice. „Za den přijde osmdesát, devadesát lidí, o víkendech a svátcích je zavřeno, počítal jsem si to a město bude na jednoho člověka, co tam přijde, doplácet padesát až sedmdesát korun. To je docela dost, ale chceme obyvatelům vyjít vstříc,“ vysvětlil loni primátor Petr Ryška. Nejnovější informace pak jsou takové, že město žádné změny ohledně poboček pošt nechystá.