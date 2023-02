Tvrzení z upraveného plakátu jihlavský primátor Petr Ryška nerozporoval, naopak. „Ano, Jihlavu zadlužíme, ale to je při inflaci výhodné. Úvěr navíc není jen na Horáckou multifunkční arénu,“ prohlásil primátor. Podle něj má město peníze na všechny důležité investice, které plánuje. V září by se měly ještě vrátit desítky milionů ze Sberbank. „I kdyby peníze ze Sberbank nebyly, nejsme v problémech,“ ujistil Ryška.

V kontextu vyšší ceny arény než se předpokládalo Ryška poukázal na růst cen. „Zvyšují se výdaje, cena staveních prací, ale výrazně rostou i příjmy města,“ zhodnotil Ryška a pokračoval: „I bez Horácké multifunkční arény budeme v dalších letech investovat kolem šesti set milionů korun, to je skoro dvojnásobek, co bylo před pár lety.“

Podívejte se na jihlavský zimní stadion. Za pár měsíců už bude minulostí

Na Horáckou arénu dá půl miliardy hejtmanství a tři sta milionů Národní sportovní agentura. Jihlava si už vzala úvěr na šest set milionů korun. I když vedení radnice předpokládá, že se podaří získat peníze z dalších zdrojů, nechce čekat a má plán. Ten musí v půlce února schválit zastupitelé. „Dvě stě milionů korun bude ještě z dalšího úvěru, dvě stě milionů bychom vzali z disponibilního zůstatku a sto milionů budeme krýt revolvingovým úvěrem,“ sdělil před časem Ryška.

Město by si mohlo půjčit přes pět miliard, spočítal vedoucí ekonomického odboru Jan Jaroš. „Je to čistě hypoteticky, takovou částku by nám žádná banka nepůjčila. My máme svá kritéria a banky také,“ vysvětlil Jaroš s tím, že reálná výše maximální půjčky je kolem miliardy sto milionů. „Do 1,1 miliardy je to bez rizika,“ potvrdil Ryška.

Není cesty zpět

Na sociálních sítích kolují černé scénáře týkající se konečné částky. Množí se názory, že konečná cena nebude pod dvě miliardy. To si ostatně myslí i Radek Hošek. Varoval, že částka 1,9 miliardy je jen cena stavby bez vybavení a zmínil i vícepráce. „Ty budou, to je jasné. Ale my věříme, že budou i méně práce,“ odpověděl primátor.

Podle lídra opozičního hnutí STAN Jihlavě stačí běžná hala s parametry pro extraligu, nemusí mít megalomanskou arénu. „Vždyť to vidí a nahlas říkají i legendy Dukly, že je to naprosto neúměrné dnešní době a našemu městu,“ prohlásil Hošek. Dodal, že multifunkční arénu už má Praha a jedna se bude stavět v Brně.

Kdy pojede: revoluce v MHD, nové jízdní řády čtou Jihlavané z cedulí i aplikace

Ryška naopak nedávno informoval, že Jihlava může být v případě zastavení projektu jediným krajským městem, kde taková stavba není. „Už je to v takové fázi, že není cesty zpět,“ zhodnotil situaci Jan Prášek z Jihlavy.

Vedení města také mluvilo o často skloňovaném postoji opozice. „Pokud je mi známo, v opozici máme dvě strany a jedno uskupení, které je více dvě strany. Z těchto všech subjektů jsem slyšel tu kritiku od jednoho jediného člověka. Já bych to určitě neinterpretoval tak, že opozice něco říká,“ usoudil náměstek primátora Pokorný.