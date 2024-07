Pak postupně házíme disky směrem ke koši. Hraje vždy ten, jehož disk je nejvíce vzdálený a každý si sám počítá, na kolik hodů se jeho disk dostal do koše. Ne vždy přitom "talíř" letí tam, kam má, na prvním stanovišti jsme zaznamenáme i jeden zásah přímo do zad. Přijde krátce po větě: „Předem se omlouvám, pokud někoho trefím.“ Kdo koho zasáhl si ale nechám pro sebe. Prozradím jen tolik, že já v tom nefiguroval.

Hra začíná tím, že si rozdělíme, kdo bude mít jakou barvu disku. To je praktické, kolikrát se totiž disky tak zakutálí, že je dobré mít barevně určené, který je koho. Na pohled vypadají jako frisbee, jsou jen o něco těžší, dalo by se tak očekávat, že vydrží více. A vyrážíme na odhodiště, kde se bude začínat.

Na dalším stanovišti jde na začátek o to pořádně se rozmáchnout a hodit disk „někam tím směrem“. To se mi celkem daří, ale dostat pak disk do koše za relativně malou vzdálenost mi dá zabrat. Jednomu z nás se podaří trefit se do díry v zemi přesně pod košem. Jen pro informaci – takhle je to špatně a následuje „hod“, kdy člověk disk přemístí zespodu nahoru.

Na dalším stanovišti se hází mezi stromy. Jak by se dalo očekávat, při jednom hodu mi disk přistává přesně tak, že mezi mnou a košem stojí vzrostlý strom, kousek ode mě. Házet se musí z místa, kde talíř skončil, maximálně se lze vyklonit, ale v souladu s pravidly je hodit disk kolmo k zemi, tím se tímto stylem trefuji přesně mezi silné větve…

A disk proletí, kvůli stromu ani pořádně nevidím kam, ale ostatní říkají, že se pro změnu kutálí do křoví. Tohle stanoviště vůbec skýtá nástrahy, pak totiž chtěl udělat fotku jiného hráče přesně z místa, kam on posílá disk, naštěstí stíhám uskočit. I když taková fotka disku, co letí přímo na objektiv… No nic.

Pak zkusíme jsme ještě jedno stanoviště, kde jsou opět stromy nebezpečně blízko a tam začínám skvěle - hned prvním hodem trefím nedaleký strom, který disk vrátí ještě o kus zpátky. Přidávám se k většinovému názoru, že ty stromy překáží a měly by se pokácet, samozřejmě v nadsázce. Celá hra je celkem zábavná a už nyní plánuji, že se o prázdninách určitě na hřiště ještě vrátím. Hrát sice mohu i sám, ale počítám, že vezmu někoho s sebou. Zdá se totiž, že čím více lidí hraje, tím více je zážitků a zábavy.

Hřiště Na Skalce je přístupné čtyřiadvacet hodin denně a zdarma. Disky si lidé mohou bezplatně zapůjčit v turistickém infocentru na náměstí, vratná záloha je tři stovky. Druhá možnost je si je koupit, jeden stojí kolem čtyř set. V parku je devět stanovišť, vždy se začáná na obdlélníkovém odhodišti, kde jsou základní informace. Mimo jiné o tom, na kolik hodů hráč dostane disk do koše. Hrát mohou jednotlivci i skupinky, ideální počet hráčů je kolem čtyř.