Důležitá bude cyklostezka kolem Plastikovu, o níž se mluví už roky a která propojí Mlýnskou a Helenínskou ulici. „Bude téměř za čtyřicet milionů, ale evropské dotace pokryjí asi tři čtvrtiny,“ uvedl Ryška. Nová trasa umožní cyklistům pohodlnou jízdu do Luk nad Jihlavou podél řeky. „Cyklisté se vyhnou silnici a průjezdu po rušné a úzké Polenské ulici nebo kličkování kopcovitými uličkami na Kalvárii,“ uvedl mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Stezka zároveň otevře novou klidnou zónu ve městě a zlepší přístup pro rybáře i zahrádkáře. Díky zpevněným břehům se zlepší i ochrana proti povodním. Dělníci nyní už kácí náletové dřeviny podél řeky, vlastní stavba má začít v květnu a skončit příští rok v říjnu.

Radnice chce letos také začít s cyklostezkou v oblasti Koželužského potoka a stejně tak s trasou mezi Telečskou ulicí a kaštanovou alejí u Hosova. „Líbí se mi, že se myslí na cyklisty. Provoz je stále hustší a cyklostezkami se eliminují potencionální rizika na silnici,“ míní Lukáš Dvořák z Jihlavy. On sám je však vyznavačem horské cyklistiky a tak by více uvítal upravené upravené trasy v terénu s pokud možno co nejmenšími zásahy do přírody.

Z dalších dopravních staveb je tou největší mimoúrovňová křižovatka Romana Havelky a dálničního přivaděče, která by měla být dokončena koncem letošního července. Radnice spolu s Ředitelstvím silnic a dálnic hodlá také zahájit stavbu protihlukové stěn a otevřít starý sjezd z Pávova.

Opravy domů

Velké peníze pak půjdou do obnovy domu na adrese Masarykovo náměstí 21. Celkové náklady se odhadují na osmdesát milionů, výraznou měrou však pomohou granty. „Město úspěšně požádalo o nejvyšší možnou dotaci z norských fondů, a to o necelých 39 milionů korun,“ doplnil Daněk. Dům bude po renovaci místem, které podpoří historii města, zdejší kulturu, vzdělání i společenský život.

Příští měsíc by pak měla skončil dlouhodobá rekonstrukce domů U Mincovny 6 a 8, do prací v centru města také patří plánovaná oprava střechy radnice.

V neposlední řade se letos Jihlava vrhne na vodárenskou infastrukturu. Dokončí roky se táhnoucí rekonstrukci ulice Jiřího z Poděbrad. Bude se pracovat na čističce odpadních vod a kanalizaci v městské části Kosov, radnice chce také revitalizovat Pístovské rybníky a chce zajistit dostatek vody do budoucna. Plánuje se proto napojení na Želivku.