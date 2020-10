Během té doby se počet obyvatel na Jihlavsku zvýšil o 4 073 osob. „V samotné Jihlavě přibylo 1 351 osob, což je podle shrnutí analýzy přirozený přírůstek obyvatel srovnatelný s ostatními českými městy,“ uvedla Aneta Hrdličková z jihlavské radnice. Srovnatelný je i nárůst seniorů nad pětašedesát let.

Na Jihlavsku vzrostly počty sňatků i rozvodů. Od roku 2015 pak klesá počet narozených dětí, každé druhé je přitom mimomanželské. Jelikož jsou v analýze data do konce roku 2019, není tam ještě zaznamenán koronavirus.

Magistrát začal letos v červnu vyhodnocovat Zdravotní plán na období 2018 – 2020. Do aktualizace plánu na období dalších tří let se může zapojit i veřejnost a to vyplněním ankety na webu města.