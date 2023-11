Do bílého rána se v sobotu pětadvacátého listopadu probudilo krajské město Vysočiny. Noční sněžení pokračovalo i dopoledne a navodilo tak pravou zimní atmosféru.

První sněžení, které prošlo Jihlavou v pátek odpoledne, bylo jen krátké. Po setmění však opět sněžit začalo a nepřestalo ani v noci. Do sobotního rána tak napadly v jihlavské části Hruškové Dvory tři centimetry sněhu, informuje v sobotu ráno Deník Petr Janoušek, dobrovolný pozorovatel počasí pro Český hydrometeorologický ústav

Sníh zčásti zakryl modré čáry značící placené parkování. Naopak ale odhalil řidiče, kteří na parkovišti stáli přes noc. Aut pokrytých sněhem je docela dost. „Co myslíte, mají zaplacené parkování,“ ptá se s úsměvem Jakub Kalous, který zrovna přijel do města a míří k parkovacímu automatu. Cesta do Jihlavy pro něj byla bezproblémová. „Hlavní tahy a silnice ve městě jsou jen mokré, navíc se mi zdá, že je slabší provoz. Já jsem spokojený,“ hodnotí.

Bílou pokrývku má střecha radnice, kryty na kašnách i sdílená kola parkující na náměstí. Na chodnících je občas trochu sněhu, většinou ale kluzké nejsou. O to více ale překvapí, když noha uklouzne. A sníh okolo si nejvíce užívají děti. Staví malé sněhuláky, koulují se, někteří za sebou táhnou i boby. Duhové hřiště pak zeje prázdnotou, nikomu se pochopitelně moc nechce na klouzačku nebo houpačky pokryté sněhem.

Dospělí si pak sněhovou nadílku často fotí na mobil. Radost má například Jaroslava Heřmánková. „Podívejte se, jak je to krásné,“ rozhlíží se po parku ze Kinem Dukla. „Ani zima mi nevadí, pro mě je ideálních osm stupňů pod nulou,“ dodává sympatická dáma a vzpomíná, jak se dříve v zimě lidé po městě pohybovali na běžkách a se sáňkami. A uklízeli si před svými domy, aniž by nadávali. Jen pejsek, kterého venčí, zřejmě nemá z příchodu zimy takovou radost. Zrovna včera byl totiž ostříhaný.

Hradební parkán pak dává odpověď na otázku, jak by cesty ve městě vypadaly, kdyby je nikdo neuklidil. Vyjeté koleje však napovídají, že sníh nevadí ani rodičům, kteří se vydali do města s kočárkem. Za zasněženými hradbami jsou pak vidět zasněžené střechy nebo vánočně ozdobený Citypark. V něm se lidé se zájmem fotí u tematické dekorace. „Stoupněte si tam k veverce, já vás vyfotím,“ instruuje otec své děti, kterým následně cestou na přechod vysvětluje, že v Jihlavě šaliny nejezdí. Je zřejmé, odkud přijeli.

Ani sněhová nadílka přitom nezastaví práce na Horácké multifunkční aréně. Jsou sice slyšet pracovní stroje, podle dohody se sousedy stavby se však o víkendu snižuje hlučnost na minimum. V centru pak pokračují přípravy kruhového kluziště na náměstí i druhé plochy u Brány Matky Boží.

Jen co přestává sněžit, vychází slunce a opírá se vší silou do sněhu v ulicích. Rtuť teploměru se sice pořád krčí pod nulou, ale zdá se, že sníh dlouho nevydrží. Snad do Vánoc ještě napadne.

