„Obviněni byli z přečinů podvodu, úvěrového podvodu a krádeže, za což jim hrozí tresty od jednoho do pěti let,“ informoval jihlavský dozorující státní zástupce Ivo Novák.

Jedním z obviněných je Patrik Doležel, kterého za podvody odsoudili již v roce 2017. Tehdy dostal šest a půl roku. Po propuštění na podmínku však v trestné činnosti pokračoval. Loni v říjnu například přesvědčil asi padesátiletého muže, aby si v prodejně s novými auty koupil na splátky vůz značky BMW za bezmála tři stav tisíc korun.

Muž žijící na okraji společnosti skoro jako bezdomovec si auto skutečně zakoupil, přestože on i Doležel věděli, že nebude moci úvěr splácet. Autem ve skutečnosti jezdil Doležel, a to i po smrti poškozeného. Do dnešního dne Doležel neuhradil ani jednu splátku.

Společně s ním byli obviněni ještě Petr Šivak, Irena Cinová a Jan Baláž. Cinová za krádeže, Baláž za podvody. Šivak a Doležel pak mají na svědomí další podvody, při kterých nutili své oběti, aby si braly úvěry na různé zboží.