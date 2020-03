Jihlavští zastupitelé včera schválili, že se počet městských uvolněných radních zvýší na půltucet. K stávající pětici přibyl bývalý primátor Jaroslav Vymazal (ODS), který bude mít v gesci oblast dopravy a informačních technologií.

Jaroslav Vymazal. | Foto: ODS

Zastupitelé volili tajně a celý proces provázely zmatky. Prvně se napočítalo 18 hlasů pro a 16 proti. David Beke z ODS pak upornil, že byla dva typy hlasovacích lístků a poprosil o opakované hlasování. Zastupitelé to schválili, dostali nové lístky a posléze opoziční Radek Popelka z ANO namítl, že je třeba je označit. Byli totiž zastupitelé, kteří nehlasovali a mohli by nyní do urny vhodit dva hlasy.