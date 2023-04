Vysočina má novou kulturní památku. Je to vila Richarda Inderky v Jihlavě. Vyrostla ve dvacátých letech minulého století ve Fibichově ulici nedaleko historického centra Jihlavy. Stavbu ocenil Národní památkový ústav.

Vila Richarda Inderky v Jihlavě. | Foto: NPÚ ÚOP v Telči

Vila se zahradou postavená v letech 1925 až 1926 podle plánů jihlavského stavitele Emanuela Langa se nachází v historicky zajímavém prostředí těsně za hranicí městského jádra. „Společně s pozemkem poskytuje hodnotné svědectví o stavebním a společenském vývoji posledních sta let, a to při vysokém stupni dochování původních prvků z 20. a 30. let minulého století,“ uvedla Marie Fuňáková z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči.

Podle památkářů je rozměrná stavba s pomocí netypického tvaru střechy, vysokých rizalitů a různorodých výšek korunní římsy vhodně zakomponována do svažitého terénu a do prostředí někdejšího jihlavského předměstí. Architektura domu se vyznačuje četnými a velmi dobře dochovanými dobovými prvky, jako jsou například typická okna, dveře, mříže, schodiště, vitráž či táflování.

Rodinný dům si nechal podle plánů jihlavského stavitele Emanuela Langa vystavět jihlavský lékárník Richard Inderka. V roce 1932 od něj dům koupil jihlavský továrník Hans Seidner, který se stavbu chystal upravit. Práce však nebyly úplně dokončeny, jelikož se Seidnerova rodina odstěhovala a později emigrovala do zahraničí.

Hodnotný dům ve Fibichově ulici byl postaven jako rodinné sídlo a svou původní funkci si udržel do konce 30. let minulého století. Následně byl pronajímán a po roce 1948 sloužil potřebám kojeneckého ústavu. Od devadesátých let jej užívala Česká správa sociálního zabezpečení.