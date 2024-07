Jedním z nich je Ivan Nenutil, který s pejskem hřiště navštívil ještě před oficiálním otevřením. „Je to hezké, nejvíc se tady líbí pejskovi,“ sdělil s tím, že z překážek u jeho čtyřnohého parťáka vítězí houpačka. „Bydlíme kousek, chodíme sem furt,“ dodal.

Kromě houpačky jsou na hřišti také skokové překážky a kruh, slalom, kladina, šikmá plošina nebo kombinovaná překážka. Návštěvníci mají k dispozici lavičky i odpadkové koše. Těch by mohlo být dle návštěvníků více, pak by ale byl problém s jejich dostupností pro popeláře.

Psí hřiště vzbudilo zájem také na sociálních sítích. Lidé řešili, zda je potřeba plot, nebo nikoliv. „Velká škoda, že není oplocené. Moc bych to uvítala. Mohla bych tam procvičovat se psem to, co se naučil na cvičáku, tedy například socializaci, přivolání,“ uvedla například Iva Baráková s tím, že nemá jít o nevděčnou stížnost, spíš návrh na vylepšení.

Nebyla jediná, komu plot chyběl. „Oplocení je jedna z nejdůležitějších funkcí psího hřiště. Bylo by fajn, kdyby po městě vzniklo více oplocených hřišť, klidně jen malých. Tip, co slíbit před volbami,“ přidala se v nadsázce Klára Čápová. „Já si myslím, že hřiště oplocené nemusí být. Předpokládám, že sem budou chodit lidé s pejsky, kteří základní poslušnost mají a oplocení by nemělo smysl. Jsou tu okolo stromy, je to oddělené,“ reagoval náměstek primátora Richard Šedivý. Chybějící plot není problém ani dle pejskařů oslovených přímo při slavnostním otevření.

Objevil se také názor, že by na psím hřišti mohly být prolézačky pro děti nebo menší workoutové hřiště pro dospělé. Že lavičky jsou zkrátka málo. I tyto investice město chystá, akorát jinde. „Plánujeme poměrně velkou revitalizaci hřiště na Českém mlýně, rozšíříme tam workoutové hřiště. Řešíme i dětská hřiště, například tam častěji sekáme trávu,“ uvedl Šedivý.

Jihlava má psí hřiště. Pejskaři jsou nadšení, někteří ale řeší oplocení | Video: Deník/Martin Singr

Vedení města zároveň nevyloučilo, že by mohla vzniknout psí hřiště i na dalších místech. To by uvítala Helena Bobáňová. „Mně se tady líbí strašně moc. U Hrádku na Březinkách je hodně pejskařů, kdyby se něco takového udělalo i tam, měla bych to blíže,“ smála se sympatická pejskařka, která uvítala, že se bude její pejsek socializovat. A stejně tak ona se seznámí a spřátelí s dalšími pejskaři z Jihlavy. I na to se těšila.

Celý projekt Jihlava Purina® psí hřiště byl financován společností Nestlé Česko, která na výstavbu poskytla téměř čtvrt milionu. „Náš cíl byl vybudovat síť míst, kde budou mít majitelé psů možnost trénovat poslušnost a různé psí triky, setkávat se s jinými pejskaři a vyměňovat si své zkušenosti,“ vysvětlila Lenka Soal ze společnosti Purina. Hřiště vznikají ve městech, z nichž největší je právě Jihlava, i v malých vesnicích. „Hodně práce muselo udělat i město,“ uznala Lenka Soal.

Ta vysvětlila, že devět překážek je pro všechny rasy psů. Má to být místo, kde se mají lidé setkávat a užít si den. Zároveň ocenila, kolik lidí přišlo i přes hrozbu deště a všechny vyzvala ke sledování sociálních sítí. Tam budou ukázková videa, jak psy vychovávat, socializovat a co vše lze na překážkách dělat. „Bude tam spousta zajímavých tipů a soutěží,“ avizovala.