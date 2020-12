Primátorka Karolína Koubová úvodem přiznala, že sestavování rozpočtu na příští rok bylo velmi náročné. Na podzim se měnily daňové příjmy, navíc byla už letos vinou koronaviru řadu investic přesunula na příští rok. „Myslím si, že nejdůležitější akce se nám podařilo zachovat, neutlumili jsme investiční činnost úplně,“ řekla hlava města s tím, že některá města veškeré investice zastavila.

Schválený rozpočet je schodkový, počítá s příjmy přes miliardu sto pětašedesát milionů a výdaji o více než sto jednasedmdesát milionů vyššími. „Návrh příjmů pro rok 2021 je sice na úrovni sto jedna procent schváleného rozpočtu 2020, ale reálně počítáme s poklesem příjmů o osm procent,“ okomentoval mluvčí magistrátu Radovan Daněk.

Pro příští rok jsou zcela nově rozpočtovány příjmy související s vodohospodářskou problematikou. Díky nim si mohla radnice dovolit dát na investice a projekty o čtvrtinu peněz více než letos.

Radnice také hledala úspory a to ve všech oblastech. Například běžné výdaje snížila o deset procent. Přesto se ozývaly i kritické hlasy. Opoziční zastupitel a předseda finančního výboru Jiří Pokorný kritizoval, že město nemá dlouhodobě stanovené priority a také projektování do šuplíku. To se ostatně nelíbí ani komunistům.

I když podle Pokorného není schodek ze své podstaty špatný, je třeba vnímat jeho využití. „Víme, že do budoucna budeme investovat do multifunkční arény, budeme dělat rekonstrukci Masarykova náměstí, budeme rekonstruovat Modetu, řešit Centrální dopravní terminál, rekonstruovat sportoviště a máme i další výdaje,“ vypočítal. „Ve velmi krátké době pěti, sedmi let chceme utratit dvě miliardy a dnes bez problémů dáme 171 milionů sekeru,“ divil se.

Svůj názor přidal i bývalý náměstek primátorky a dnes opoziční zastupitel Jaromír Kalina. „Vyčerpáme poslední část svých zdrojů a čekají nás velké investice, o kterých jsem přesvědčen, že drtivá většina zastupitelů neví, jak budou financovány,“ prorokoval.

Ačkoliv například koaliční Miroslav Tomenec předesílal, že pro rozpočet ruku nezvedne a lídr jihlavského Hnutí ANO Radek Popelka apeloval na kolegy, že rozpočtové provizorium není konec světa, nakonec pro schválení hlasovalo nadpolovičních třiadvacet zastupitelů. Pět bylo proti a sedm se zdrželo hlasování.