Pokračují také přípravy takzvané Jihozápadní tangenty Jihlavy za sto šedesát milionů. Příští rok by mohli cestující jezdit od Cityparku Hradební ulicí až k záchytnému parkovišti na Pelhřimovské ulici . U Cityparku pak vznikne všesměrová křižovatka, kde bude možná odbočit do osmi směrů. „Bude to teprve druhá křižovatka v zemi, která to umožní,“ podotkl Rovner.

Na Brtnické ulici dopravní podnik nahrazuje trať z roku 1953, nové sloupy už tam stojí. „Podaří se nám tam postavit malou kontejnerovou měnírnu, zabezpečíme tak dostatek proudu pro moderní bateriové vozy, do budoucna nám to skýtá předpoklad nabíjet elektrobusy, případně transformovat elektřinu ze solárních panelů. Je to projekt za 27 milionů,“ popsal šéf dopravního podniku. S MHD se počítá také v plánech na Centrální dopravní terminál.

Náročná bude i modernizace centrální měnírny Pražská a napájecích kabelů. „Reálně se tím začneme zabývat v roce 2025,“ řekl Rovner s tím, že modernizace je důležitá vzhledem ke stále vyššímu počtu vozů, které jezdí na elektrickou energii. A doplnil, že elektrická trakce letos už předčila plyn, co se kilometrů najetých vozy MHD týká.

Po letním provozu pak od prvního pracovního dne v září jihlavská MHD posílí, bude to na páteřních linkách. „Už jsme museli přidat spoje, abychom cestující odvezli. Zmíním posilový spoj do Heroltic, ve čtrnáct hodin z Masarykova náměstí vozíme školáky i další cestující. Museli jsme posílit i spoje na noční směnu v průmyslové zóně, jezdilo sto deset lidí ve voze, což bylo příliš. Nyní jedou tři minuty po sobě dva vozy,“ uvedl Rovner.

V červnu se pak dostane do provozu nový autobus na stlačený bioplyn, který nahradí poruchové a kapacitně nedostačující minibusy obsluhující místní části. Finišuje výběrové řízení na dvanáct nových trolejbusů, které by se měly do Jihlavy dostat příští rok. Vyjdou na 158 milionů, dotace jsou sedmdesát procent.