Podle něj jsou tisíce parkovacích míst ve městě nelegální a s tím se prostě musí něco udělat. „Nabalovalo se to. Auta na sídlištích stála čím dál blíže ke křižovatce a dneska stojí úplně v křižovatce nebo na zeleni. Dostalo se to do extrémů, který je potřeba vyřešit. Není to příjemné, je to politická sebevražda, ale je to nezbytný a potřebný krok,“ vysvětlil.

Modré zóny se prvního května rozšíří do Fibichovy a Zahradní ulice, následovat bude ulice Ke Skalce, západ města směrem k sídlišti U Hřbitova a potom budou také kolem Zborovské ulice. „Kde bydlí rezidenti, tam je deficit největší, tam se snažíme parkování vytvořit tak, aby chránilo místní. Kde jsou rezervy, tam děláme fialové zóny,“ vysvětlil filozofii modrých zón Beke.

Rozšiřování modrých zón se přitom nezastaví, musí být po celé Jihlavě. „Je potřeba, aby město bylo celé modré, pak je možné motivovat lidi, aby parkovali v lokalitách, které nejsou tak obsazené,“ řekl Beke s tím, že jediná možná motivace je přes peníze. „Zatím jsem nezaregistroval, že by stačilo někoho poprosit, říct mu, máš tři auta a přemýšlej o tom, jestli bys dvě nechtěl dát jinam,“ dodal.

Lidé se přitom nemusí bát, že by hned od prvních dní čelili hrozícím pokutám, budou mít čas se s novými pravidly seznámit. „Bude doba hájení, nebudeme to hrotit tak, jak jsme to nehrotili ani na náměstí. Bude trvat několik měsíců, než si to sedne a začne jezdit ostrá kontrola,“ uklidil Beke veřejnost.

Jihlavané přitom postupně přichází modrým zónám na chuť. „Reakce jsou takové, že rezidenti a abonenti si to pochvalují, konečně najdou místo k parkování. Návštěvník trošku tápe, protože má složité dodatkové tabulky. Snažíme se lidem říkat, nebojte se někde čtvrthodinu stát zadarmo, kontrolní auto jezdí v nejkratším intervalu po dvaceti minutách a musí vás zastihnout podruhé na stejném místě,“ uvedl mluvčí radnice Radovan Daněk.

Přestože jsou modré zóny a změny v parkování v Jihlavě častým terčem kritiky, město se může pochlubit velkým úspěchem. „Parkovací asociace nás ocenila a dala nás jako příklad vzorového města, které perfektně připravilo tu koncepci, perfektně jí komunikovalo a funguje to, i s tím kontrolním autem. Po celé republice jsou obrovské problémy měst se zavedením parkovací koncepce. Ale neříkám to nahlas, nikdo by mi to nevěřil,“ usmál se Beke závěrem.

