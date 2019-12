Nabídka perspektivního sponzora mládežnického i profesionálního sportu se řešila na pracovním semináři jihlavských zastupitelů, přišel s ní hokejový klub Dukla Jihlava. „Provozovatel kasina, firma Rebuy Stars, nabízí výměnou za exkluzivní smlouvu klubu tři miliony korun ročně na podporu sportu, plus příspěvek ve výši 100 milionů korun na výstavbu Horácké multifunkční arény, rozložený do splátek na deset let,“ poodhalila Hana Hajnová z mediálního odboru pirátské strany.

Původně se uvažovalo, že by kasino bylo v nové hale, v Jihlavě je ale zákaz hazardu. To tedy platí i pro nově budovou obchodní zónu Aventin na západním okraji města mezi Horním Kosovem a Hosovem. „Byla by velká škoda tuto nabídku nevyužít. Kdyby záleželo jen na mě, už bych měl smlouvu podepsanou,“ prohlásil jednatel Dukly Bedřich Ščerban. Hokejoví fanoušci se shodují, že podobná nabídka se už nemusí opakovat.

Jak se zastupitelé k nabídce postaví zatím není jasné, jednat o nabídce budou zřejmě až na zasedání v polovině prosince. „Nastolená nabídka je příliš lákavá na to, aby se dala jen tak lehce odmítnout pouhým odkazem na morální principy. Bude potřeba velmi důsledně zvážit všechna pro a proti,“ uvedla pirátská zastupitelka Eva Nováková.

Zastupitelé proto již ve středu diskutovali o problematice závislosti. Hokejový trenér Marian Jelínek zdůraznil, že zákaz hazardu nefunguje a vede k vytváření černých heren, nad nimiž nemá město kontrolu.

Zdeněk Rous z Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti připomněl, že s hazardem je spojeno zvýšené riziko nárůstu kriminality, rozvoje dalších závislostí a duševních onemocnění. „Ve městech s nulovou tolerancí hazardu je kriminalita stejná jako ve městech, kde je toto podnikání povoleno,“ poznamenal Ščerban.