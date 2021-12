Město tak může řešit budoucnost domů, se kterými nemá žádné plány a z toho důvodu se jeví i jejich nákladná rekonstrukce jako nereálná. Oprava se nevyplatí radnici, mohla by se ale vyplatit někomu, kdo by pak budovu několik desítek let využíval. „Nabídneme dům, zájemci nám zaplatí, dům opraví a dostanou ho na třicet, čtyřicet let. Po uplynutí této doby bude více možností, jak dále postupovat,“ vysvětlil náměstek primátorky Martin Laštovička s tím, že radnice tento koncept poprvé zkusí u domu na adrese Masarykovo náměstí 18.