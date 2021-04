V minulosti patřily Kněžice pod Jihlavu, až po válce bylo nařízeno, že budou spadat pod Třebíč. „Lidé ale byli zvyklí na Jihlavu, jezdili tam i za prací,“ vzpomněla kronikářka Pavlína Divišová ne nedobrovolný přesun.

V rámci referenda o vstupu do Evropské unie v roce 2004 se radnice místních také zeptala, jestli se chtějí vrátit pod Jihlavu nebo ne. A těsná většina návrat chtěla. „Já třeba mám rodinu v Třebíči, tíhnu tedy tam. Babičku nám nedávno museli odvézt do nemocnice a ona je zvyklá na Třebíč, tak jsme požádali, jestli by mohla jet tam a podařilo se to," usmála se kronikářka.

Dobrovolný návrat pod Jihlavu se lidí prý nijak nedotkl. „Poštovní směrovací číslo máme pořád třebíčské, adresy se neměnily, šlo spíše o úřady. Ale třeba soudem jsme pořád zůstali pod Třebíčí,“ uzavírá starosta Radek Žák s tím, že pracovní příležitosti jsou v Jihlavě přeci jen větší a lidé tam najdou zaměstnání snáze než v Třebíči.