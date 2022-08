Vedení města o hale podrobně informovalo v pátek dopoledne, náměstek primátorky pro rozvoj města Petr Ryška přitom veřejnost ujistil, že Jihlava je aktuálně ochotná dát na Horáckou arénu šest set milionů a nic víc. „Není možné dát vyšší částku, aniž by to předtím schválilo zastupitelstvo,“ připomněl.

Hala měla podle propočtů vyjít na miliardu čtyři sta milionů, nejnižší nabídka je ale na miliardu devět milionů. Chybějících půlmiliardu mohou pokrýt další dotace a nebo finanční zapojení firem. „Je reálné sehnat ještě další peníze, mohou to být i stovky milionů,“ odhadl Ryška. Kdyby pak stále chybělo sto až dvě stě milionů, mohlo by na pořad dne přijít, zda nenavýšit úvěr pro město. „Stavíme město zodpovědně. Nejsme blázni a umíme počítat,“ ujistil veřejnost Beke.

Náměstek si dle svých slov uvědomuje, že vodohospodářská a dopravní infrastruktura mají před stadionem prioritu. „Ale na druhou stranu vnímáme, že Horácká multifunkční aréna je velice důležitá pro rozvoj města do budoucna,“ dodal jedním dechem. V případě, že se stavba nebude realizovat, bude muset nové zastupitelstvo řešit otázku, co se starým stadionem, který dožil.

Horácká aréna v Jihlavě? Nejlevnější nabídka je podle komise zároveň nejlepší

Jeho oprava ale vůbec nebude levná, vyjde ne stovky milionů. A nelze počítat s tím, že na ní dá pět set milionů hejtmanství nebo tři sta milionů stát jako v případě Horácké arény. Ryška navíc připomněl nedávnou zkušenost z Kladna, které se touto cestou vydalo. „Sami říkají, my jsme si opravili střechu a plášť, ale celý stadion je starý. A jihlavský stadion je v horším stavu, než byl ten kladenský,“ řekl Ryška. Technologie a chlazení jsou v CZ Loko aréně v takovém stavu, že to prý půlmiliarda nespraví.

Navíc by bylo třeba znova začít veškerá jednání. „Kdyby to město mělo platit celé samo, tak to smysl absolutně nedává. I tady by se třeba daly najít dotace, ale já nevím, co přijde do budoucna. Ale to je ještě větší riziko než to současné, když se snažíme sehnat peníze navíc,“ porovnal Ryška.

Podle Davida Beke se před třemi lety jasně vyjádřil i statik. „Důrazně nás upozornil, že by se nevydával cestou rekonstrukce nebo úpravy střechy, protože podle platných legislativních norem by byla zhruba třikrát těžší než ta stávající. Upozornil nás, že nikdo neví, jak je stávající stavba založená a že by se nám taky mohlo stát, že by se začaly nějaké nosné konstrukce propadat,“ vybavil si radní.

Ryška: Referendum o Horácké aréně nebude. Není možné položit smysluplnou otázku

Vedení města trápí, že se mezi veřejností objevují různé spekulace a tato diskuze není na racionálních základech. A to přesto, že se jedná o mimořádně transparentní projekt, který má většinu dokumentace veřejnou a Beke nebo Ryška se nebrání zodpovídání otázek veřejnosti. I proto radnice umožní lidem 29. srpna v pět odpoledne přijít na magistrát nebo se připojit k diskuzi online a zeptat se na vše, co je bude zajímat.

Výstavba Horácké arény dosud vyšla všechny zainteresované na desítky tisíc hodin práce a také přibližně na sto milionů z městské kasy, nejdražší z toho byla projektová dokumentace na novou halu. Kdyby projekt skončil, nedá se říct, že sto milionů radnice vyhodila z okna, v rámci příprav například koupila Posilovnu, což je hospoda vedle stadionu. A ta jí zůstane.

Ryška uvedl, že si navýšení ceny byl vědomý už od března a od té doby řešil časový rámec a řešení na chvíli, kdy se obálky otevřou. „Podařilo se nám domluvit s institucemi, které nám dávají dotace, že nemusíme rozhodnout okamžitě. Prostor nemáme rok, ale jsou to týdny až měsíce a o dotace nepřijdeme,“ řekl. Podle Beke vedení města postupuje v přípravě nejrychleji, jak je to možné.

Aréna v Jihlavě: postavit se dá pod dvě miliardy, zní z radnice. Zasedne komise

Manažer výstavby Horácké arény zároveň zdůraznil, že se jedná o halu plnou technologií. „Není to psí bouda nebo rodinný dům. Je to složitý a velký projekt. Technologie a stavební pravidla se mění, jsou stále složitější a dneska ty domy nejsou jen zdi, jsou to stroje,“ prohlásil.

Již nyní je téměř jisté, že HC Dukla Jihlava bude hrát v azylu v Pelhřimově a Jindřichově Hradci minimálně dva roky. Stavba má totiž trvat dva roky od začátku demolice a bourání současného stadionu by mohlo začít ještě letos. Když nebudou vše brzdit protesty firem. Všichni si totiž uvědomují, že se jedná o významnou zakázku a stavební firmy si v současné době jdou po krku.