Jihlavská radnice stále počítá s tím, že bude možné čerpat ještě další dotace. Loni na sklonku léta začala jednat i s velkými firmami. Na úterní kritiku opozice, že ODS nesehnala peníze, primátor za ODS Petr Ryška odpověděl, že je ještě brzy na taková tvrzení. „Zhodnotil bych to na konci, případně nám pak vynadejte,“ prohlásil. Občanských demokratů se zastal i náměstek za ANO Jiří Pokorný. „O aréně se hovoří mnoho let. Ve vedení města byly různé strany a všichni mohli přiložit ruku k dílu," reagoval Pokorný. Na úterním zasedání reagoval na situaci i zastupitel a bývalý primátor Jaroslav Vymazal (ODS). „Už je nejvyšší čas dotáhnout ten projekt do cíle,“ burcoval Vymazal.

Aby se ale celý proces urychlil, předložilo vedení města ke schválení plán, jak dát chybějící částku dohromady. Ten podle očekávání zastupitelé schválili.

Stavbu Horácké arény Jihlava zvládne, ujistil Ryška. Demolice může začít v létě

Dalším krokem bude výběr stavební firmy, který čeká jihlavské radní na začátku března. Následně se rozeběhne proces, na jehož konci má být předání stanoviště. V červnu pak může začít demolice stávajícího stadionu. „To je ideální doba. Rádi bychom, aby se většina stadionu zbourala přes červenec a srpen, kdy je v Jihlavě slabší doprava a zároveň není výuka na Vysoké škole polytechnické naproti,“ připomněl již dříve primátor Ryška.

Dopravy by se demolice příliš dotknout neměla. Tolstého ulice se zúží ze tří jízdních pruhů na dva. Vytíženou Jiráskovu ulici by práce zasáhnout nemusely vůbec. „Nevylučuji, že dojde k zastavení tranzitní osobní dopravy, která by komplikovala vyjíždění ze staveniště. Demolice s sebou určitě ponese odvoz velkého množství materiálu a vyjíždění nákladních vozů,“ připustil radní a manažer výstavby Horácké arény David Beke (ODS).

Hotová má být v září 2025

Pokud všechno půjde podle plánu, měla by být samotná hala hotová za dvaadvacet měsíců. Celý projekt včetně nároží pak o čtyři měsíce později. „Kompletně může Horácká aréna stát do září 2025. Sezona hokejistů Dukly 2025/2626 by tam tedy mohla začít,“ sdělil Ryška na konci ledna.

Opoziční zastupitel Radek Hošek (STAN) patří mezi kritiky půjčování si peněz, zadlužování města se mu nelíbí. Primátor však odmítá názor, že by se Jihlava dostala kvůli úvěrům do problémů. „Jestli jsme si tu před čtyřmi lety řekli, že město si půjčí maximálně šest set milionů korun, je to úplně totéž, jako když si teď půjčí devět set milionů korun,“ uvedl Ryška s tím, že daňové příjmy města se za tu dobu také o polovinu zvedly. V současné vysoké inflaci je navíc podle něj půjčka peněz výhodná.

Cítím zodpovědnost za Horáckou arénu, říká nový jihlavský primátor Petr Ryška

K tématu se vyjádřil i první náměstek Radek Popelka (ANO). „Jihlava je připravená se rozšířit až o patnáct tisíc lidí. Potenciální nové obyvatele musíme na něco nalákat, to je třeba ta aréna,“ řekl na konci ledna. Podle něj se město točí v kruhu a je potřeba někde začít, aby se Jihlava stala centrem nejen Vysočiny. „Naše poloha je významná a máme šanci stát se velkým silným městem,“ dodal Popelka.

Vedení města zároveň zdůraznilo, že se jedná o stavbu na padesát až šedesát let, která bude rozpočtu města desítky let pomáhat. „Není na co čekat. Přešlapování na místě neprospívá nikomu, a tím méně Dukle, která v azylu trpí,“ podotkl radní Richard Šedivý (ANO). Nová hala nemá sloužit jen hokejistům, například házenkáři už projevili zájem hrát tam kvalifikaci na mistrovství Evropy a prostory by mohly mít využití také pro další kulturní a společenské akce.