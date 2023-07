Někdy to ale bylo na poslední chvíli. „Už o tom vím, dozvěděla jsem se to včera v obchodě, který bude mít ve středu zavřeno právě kvůli tomu, že nepoteče voda. Překvapilo mě to, mohli jsme být informovaní, ale to se stává,“ sdělila v úterý odpoledne servírka jedné z kaváren v centru města, která si nepřála být jmenována. „Já si nechci stěžovat, hlavní je, že už o tom víme,“ vysvětlila s úsměvem.

Bez vody bude i coworkingové centrum v Benešově ulici, kde má krajskou „základnu“ i hnutí Starostové a nezávislí. Jeho jihlavský lídr Radek Hošek si nebral servítky. „Město neumí lidi řádně informovat a levá ruka neví, co dělá pravá. Odstávka je určitě plánovaná a lidé by to měli vědět minimálně s čtrnáctidenním předstihem,“ řekl Deníku Hošek.

Ulice, kterých se bude odstávka týkat:

Benešova, Bezručova, Bratří Čapků, Divadelní, Dominikánská, Dvořákova, Filipa Bartáka, Havířská, Husova, Jana Masaryka, Ke Skalce, Komenského, Kosmákova, Křivá, Křížová, Mahenova, Masarykovo náměstí, Matky Boží, Minoritské náměstí, Mrštíkova, Palackého, Seifertova, Telečská, Tyršova, U Brány, U Hřbitova, U Kasáren, U Pivovaru, Věžní, Wolkerova, náměstí Svobody, třída Legionářů, Škrétova, Štefánikovo náměstí, Židovská, Žižkova

Dle náměstka primátora Radka Popelky jsou tyto práce na vodovodním potrubí nutné, aby se stihly opravy „trubek“ do konce prázdnin.

Po dobu odstávky bude v centru k dispozici náhradní zásobování pitnou vodou. „Až do pondělí 17. července se mohou v celé lokalitě vyskytovat zákaly ve vodě, která poteče z vodovodu,“ varoval mluvčí Služeb města Jihlavy Martin Málek s tím, že při zakalené vodě i po pondělním datu je třeba informovat vodohospodářský dispečink na mobilním čísle 704 641 500.

Omezení v dopravě

Další omezení se pak budou týkat zejména dopravy, a to v lokalitě, kterou už nyní trápí dlouhé kolony. O víkendu od 21. do 24. července budou dělníci kopat přímo ve frekventované křižovatce u zverimexu. V této etapě už ale k odstávce vody dojít nemá.