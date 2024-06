V Cityparku na tři hodiny

Obchodní centrum Citypark.

Nejvíce využívanou možností pro ty, kteří míří do centra, je obchodní centrum Citypark. To nabízí ve všední dny tři hodiny parkování zdarma, o víkendech a svátcích dokonce pět hodin. To je dostatečná doba na to si ve městě vyřídit, co je potřeba a ještě zajít cestou k autu nakoupit. Po uplynutí doby zdarma se pak platí dvacka za hodinu, což je pořád méně než na náměstí. V současném počasí je příjemným bonusem navíc, že v autě nebude vedro na padnutí.

Vedle letního kina opět zdarma

Parkování u letního kina.

Komu nevadí se cestou do centra trochu projít, může zaparkovat vedle letního kina, volnou chůzí je na náměstí za patnáct minut, oproti Cityparku je to pár set metrů navíc. Na silnici za amfiteátrem je sice modrá čára, značka informující o placení je ale přeškrtnutá a parkomat nikde.

Zatím je to zdarma, jak to bude dále není jisté. „Až padne rozhodnutí, půjde dolů páska ze značky nebo barva ze země. Zatím je to tak, jak to bylo vždycky, tedy bezplatné,“ sdělil nedávno Deníku radní pro oblast dopravy David Beke.

U Obchodního Centra Březinky

Za OC Březinky je stále plocha, kde se dá parkovat zadarmo.

Dost míst je také na parkovišti u Obchodního Centra Březinky, zatím je zdarma. „Předpokládám, že s plochami město naloží podle svého uvážení, tak aby zachovalo i možnost krátkodobého stání návštěvníků našich obchodů a služeb,“ vyjádřil své přání manažer obchodního centra Jan Holba. Zaparkovat se ostatně přes den pohodlně dá i v okolních ulicích, sídliště Březinky skýtá přes den dost míst. Podstatně složitější je situace večer, kdy se lidé vrací z práce.