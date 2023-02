V místní části Pávov na kraji Jihlavy bydlí Vladislava Pečtová ani ne rok. Dům si s rodinou vybírala podle dopravní dostupnosti, nemůže totiž řídit auto. „Zjišťovala jsem tehdy, před koupí nemovitosti, jak to do Nového Pávova a z něj jezdí do města. Dostupnost MHD se zdála ideální,“ vzpomněla s tím, že následně byla v tomto směru velmi spokojená.