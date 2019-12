V příštím roce budou pokračovat přípravy na stavbu Horácké multifunkční arény, bude se řešit také kanalizace v městských částech Kosov a Heroltice. Návrh rozpočtu bude dále upravován, aby byly příjmy a výdaje v rovnováze.

Zvýšit příjmovou stránku by primátorka Karolína Koubová (Fórum Jihlava) chtěla i zvýšením počtu obyvatel s trvalým pobytem. Odhadem deset tisíc lidí v krajském městě žijí, zatímco „úředně“ bydlí jinde.

Opozice však kritizovala údajně nereálné představy o kapacitách stavebních firem. Jiřímu Pokornému (ANO) za finanční výbor pak chyběl v rozpočtu na roku 2020 výhled do budoucích let.

V těch město čekají další investice v řádech stovek milionů do revitalizace Masarykova náměstí, do již zmíněné Horácké multifunkční arény nebo do Centrálního dopravního terminálu v místě dnešní vlakové zastávky Jihlava – město.