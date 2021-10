Jihlava: Polenská ulice je nebezpečná, zahrádkáři ale cyklisty nechtějí

Na pondělní odpoledne radnice svolala setkání, na které kromě novinářů příšli i zástupci veřejnosti. Náměstek primátorky Petr Ryška vyjmenoval, co vše radnice pro majitele pozemků udělá: Ploty včetně branek, průchody pod cyklostezkou pro přístup k řece a stranou nezůstane ani zeleň.

Ze zhruba devět set metrů dlouhé cesty mají mít pochopitelně hlavní užitek cyklisté. Ti teď využívají Helenínskou nebo Polenskou ulici, ani jedna není bezproblémová. „V ulici Polenská došlo k několika nehodám, byly to kolize cyklistů a auty nebo s autobusy. Mohli bychom cyklisty posunout do bezpečného koridoru podél řeky, “ řekl Ryška.

Následně si vzal slovo jeden z majitelů domků u cyklostezky Jan Kružík. Zajímalo ho, jestli bude cyklostezka bezpečná, když bude zrovna u jeho pozemku hned vedle cesty dvoumetrový sráz nad vodní hladinou. Ryška s tímto tvrzením nesouhlasil.

Další námitka z řad veřejnosti. Koryto potoka padesát let nikdo nečistil. S tím Ryška souhlasil, nicméně dodal, že po vybudování cyklostezky se pracovníci Povodí Moravy dostanou k řece a budou mít možnost tok upravovat. „Vy se smějete, myslíte si, že to tak nebude. Když to tak bude, přijdete a omluvíte se mi,“ obrátil se vzápětí v reakci na výraz jednoho ze zástupců veřejnosti.

Na přetřes přišla i otázka, zda by nebylo lepší vést cyklostezku úplně jinudy. Polenskou ulici ale není možné rozšířit. „Potřebujeme cyklisty z Polenské dostat. A tohle je ta nejlepší cesta,“ shrnul Ryška. „To říkáte vy. My si myslíme něco jiného,“ ozvalo se z publika. Libor Kouba z investičního oddělení zopakoval, že veřejnost měla možnost podat námitky. Těch přišlo ve stanovené lhůtě méně než deset. Řešila se pochopitelně i Helenínská ulice, kterou budou zřejmě lidé ze sídliště Březinky využívat i nadále. Ani tam není úplně bezpečné kličkovat mezi zaparkovanými a jedoucími auty.

Pokud však vznikne zamýšlená cyklostezka, odpadne pro cyklisty nutnost překonávat nemalé převýšení. „Jsme na Vysočině. Cyklisté nemusí jezdit po rovině, můžou do kopce,“ usoudil kritický hlas z veřejnosti. „To takhle budeme říkat rodinám s dětmi? Nebo starým lidem? Nebo všem koupíme elektrokola,“ odpověděl otázkou Kouba, kterého podobný názor viditelně nadzvedl.

Ryška následně připustil, že se může stát, že dvě stě metrů sporného úseku cyklostezky nevznikne. Představa, že se tam budou cyklisté brodit blátem a nadávat zahrádkářům, se mu nelíbí.

Nato do probíhající debaty vstoupil další z příchozích. „Bavíme se o tom, jestli tam ta cyklostezka smysl má a jestli bude sloužit všem obyvatelům města. Možná přijdete o trochu klidu, ale vždyť to kolo nic nedělá. Kdyby tam jezdila auta, tak budiž,“ řekl. Stal se ovšem terčem nesouhlasu z vlastního tábora. „Říkáte pěkný nesmysl. Hluk to dělá a zničíte něco pěkného, to je vám jedno,“ odpověděl mu jiný hlas.

Ryška uznal, že kus přírody vezme za své, ale klady podle něj převažují. Zopakoval, že radnice může pro místní udělat hodně, ale názory zahrádkářů jsou často protichůdné. Například na pondělním setkání se dozvěděl, že většina z nich plot od radnice vybudovat nechce. „Já vím, že máte sílu to prosazovat,“ uzavřel jeden z hlasitých kritiků. „Já mám spíše zodpovědnost než sílu,“ uzavřel náměstek svůj pohled na celou věc.

Cyklosteka Mlýnská – Helenínská



- Jde o 900 metrů dlouhý úsek, který cyklisty odvede z nebezpečné Polenské ulice.



- Hovoří se o ní od roku 2010, letos na jaře začala přípravy kácením stromů.



- Po kritice místních byla příprava zastavena a město se snaží se zahrádkáři domluvit.